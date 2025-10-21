martes 21 de octubre 2025

Horror en Santa Fe

Brutal femicidio y fuga: asesinó a su expareja a frente a sus hijos y escapó

La víctima es Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, quien fue atacada en su domicilio. Tenía 45 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El interior de la vivienda donde ocurrió el femicidio.&nbsp; &nbsp;

El interior de la vivienda donde ocurrió el femicidio. 

 

Una mujer fue asesinada a puñalada frente a sus dos hijos en la ciudad de Santa Fe por su expareja, Sebastián Flores, de 40 años. La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años.

El ataque ocurrió poco antes de la 1:30 de ayer en una vivienda ubicada en Neuquén al 6800, en el barrio Loyola Norte. Fuentes policiales confirmaron que el agresor entró violentamente al domicilio y la atacó con un cuchillo. Su hija, de 25 años, intentó intervenir para detenerlo y terminó herida en una mano durante el forcejeo.

De acuerdo con las hipótesis, el hombre saltó el portón de la casa y escapó con el arma. La fuga desató un amplio operativo de búsqueda por parte de la Policía de Santa Fe en la zona norte de la ciudad y las márgenes del río Salado.

Los gritos de auxilio de la familia alertaron a los vecinos, que llamaron de inmediato al 911. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a los hijos de la víctima -la joven que había sido herida y un muchacho de 21 años- intentando reanimar a su madre con maniobras de RCP. Sin embargo, los médicos del servicio de emergencias SIES 107 confirmaron la muerte.

Zunilda Larrosa, madre de la mujer víctima de femicidio, aseguró que el asesino venía amenazando de muerte a su hija desde el domingo. "Mi hija tenía miedo de que él la mate porque siempre era muy violento. Cuando iba a la casa de mi hija y yo estaba, me insultaba y me pegaba a mí también", dijo entre lágrimas.

Hasta el momento, el sospechoso permanece prófugo y la policía continúa con los rastrillajes para dar con su paradero.

FUENTE: Crónica

