lunes 13 de octubre 2025

En Buenos Aires

Brutal femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza frente a sus hijos

Su pareja quedó detenida inmediatamente. La víctima tenía 42 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se conocieron dramáticos detalles del femicidio de una mujer de 42 años, agredida a mazazos en la cabeza por su pareja. El crimen se registró el domingo en el oeste del Conurbano bonaerense y los pesquisas detuvieron al asesino. Algunas versiones sostienen que el atacante habría consumado el homicidio frente a los hijos de la víctima.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la mujer fue identificada, en forma oficial, como Ana Mabel Rodríguez.

De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho se produjo en una finca situada en la calle Samuel Morse al 1500, casi en el cruce con Rómulo Carbia.

Trascendió que lo acontecido se descubrió cuando el individuo, luego de consumar la mortal agresión, le avisó por teléfono a uno de sus familiares.

Hallazgo

Minutos más tarde los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) y los servidores públicos de la comisaría 3ª Sur del distrito arribaron a dicha vivienda, oportunidad en la que observaron el cadáver de la víctima tendido en una cama y también comprobaron que en la casa estaba el hombre, de 35 años, a quien se lo apresó de manera inmediata.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la fallecida y determinaron que presentaba golpes en el rostro. A la vez que, al requisar el escenario del homicidio, procedieron a incautar una maza y un martillo que el sospechoso habría utilizado para matar a su pareja.

Habitantes del vecindario dijeron que la mujer habría sido mortalmente agredida frente a sus hijos, que son menores.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Femicidio”, el doctor Diego Ignacio Rulli, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

FUENTE: Crónica

