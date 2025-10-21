Buscan a una mujer desaparecida hace casi un mes en San Juan

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público del Gobierno de San Juan informaron la búsqueda de Daniela Micaela Luna, de 35 años, quien fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025.

Daniela es de contextura física pequeña, tez blanca, ojos verdes, mide 1,60 metros y es de nacionalidad argentina. Tiene el rostro ovalado, el pelo mediano lacio color castaño claro, la nariz convexa anguilena, boca mediana y labios gruesos.

Entre sus señas particulares, posee un tatuaje en el cuello con la descripción “Matías”, otro en la cintura parte posterior, y uno en su mano izquierda hasta la altura de la muñeca.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de jeans largo ancho color azul, remera tipo top de mangas largas color negra y zapatillas oscuras.

Las autoridades solicitan que cualquier información que pueda contribuir a encontrarla sea comunicada de manera anónima al 911.