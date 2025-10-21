Apareció el video de la detención de uno de los sujetos que le robó el celular al joven que iba al gimnasio

Este lunes, los gritos de un joven que caminaba hacia el gimnasio en Rawson , alertaron la Policía Comunal, que rápidamente se acercó para saber qué había sucedido. En ese momento, supieron que dos sujetos habían sorprendido al chico y le habían arrebatado el celular. De inmediato, recorrieron la zona y dieron con uno de los involucrados, quien llevaba el aparato y fue aprehendido. Luego de conocerse el hecho, salió a la luz el video del momento.

En las imágenes captadas por una serie de cámaras de seguridad se puede observar cómo los dos sujetos acusados corren por la calle y deciden separarse. Es entonces cuando pasa el móvil policial, atrapa a uno de ellos y lo detiene.

Cabe recordar que, todo ocurrió alrededor de las 18:15 de este lunes, en la intersección de las calles San Roque y Gobernador Castro. En tanto que, los efectivos policiales que patrullaban la zona pudieron atrapar a uno de los responsables tras una breve persecución, muy cerca de la zona, sobre calle San Roque al 449 sur.

El detenido fue identificado como Mateo Ezequiel Mataix, de 18 años. El caso quedó caratulado como "robo modalidad arrebato en grado de tentativa" y se dio intervención a la UFI de Flagrancia, bajo directivas del Dr. Rodrigo Lafont, a quien fue derivado el caso tras la comunicación inicial con el Dr. Oscar Oropel. El detenido fue trasladado a la comisaría jurisdiccional.