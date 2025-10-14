El espeluznante video que filmó un periodista sanjuanino sin darse cuenta: "Un fantasma"

"Che, creer o reventar”, comienza diciendo en su posteo en redes sociales el periodista sanjuanino Facundo Merenda. Luego muestra una imagen que captó sin darse cuenta mientras realizaba un video frente al Centro Cívico. Tras eso, les pregunta a sus seguidores: “¿Qué dicen ustedes? ¿Espíritus? ¿Alguien que se quería manifestar en mi video?”.

¿Quién es ese hombre? Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

El video, que rápidamente comenzó a viralizarse, fue compartido por el conductor en los últimos días. En él se lo ve hablando desde un escritorio, refiriéndose a las imágenes que muestra de fondo, incluso marcando con un círculo rojo el movimiento extraño que percibió.

“Bueno, me pasó hoy en el Centro Cívico mientras grababa un video. Lo grabé a las 15, lo edité a las 16 y lo subí a las 16:45. Y los primeros comentarios que me llegaron por privado me decían: ‘Facu, ¿viste lo que pasa al final de tu video?’”, comienza relatando Merenda.

Luego asegura que eso lo motivó a revisar nuevamente las imágenes y que, al prestar atención, logró identificar lo que le señalaban en los mensajes.

“Aparece esta mano saludando, este brazo saludando, que uno presume que puede ser desde adentro, pero después ves que el vidrio genera un efecto espejo. O sea, es algo que pasaba afuera. Y adelante no había nadie. A las 3 de la tarde en el Centro Cívico no había nadie más que el camarógrafo y yo. Nadie más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Espíritus? ¿Alguien que se quería manifestar en mi video?”, comentó.

¿A vos qué te parece?