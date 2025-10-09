Video: sorpresa por la aparición de "Michael Jackson" en pleno centro de San Juan

La escena fue tan inesperada como llamativa. Un hombre vestido con el icónico traje blanco de Smooth Criminal , sombrero al tono y la postura inconfundible Michael Jackson , recorriendo en bicicleta la Avenida Libertador, casi esquina Rioja. El video, compartido por la usuaria @agusolivaresbalma, superó las 20 mil reacciones en pocas horas y desató una ola de comentarios entre el asombro y el humor.

Buena noticia Sobreviviente del fuego: el zorrito rescatado en Pocito se recupera y creen que no tendrá secuelas

“¿Te imaginás que haya modificado la bicicleta para pedalear al revés y avanzar?” o “Pruebas reales de que Michael sigue vivo”, escribieron algunos usuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1976318365703733364&partner=&hide_thread=false Sorpresa por la aparición de "Michael Jackson" en pleno centro de San Juan



Video gentileza: TikTok agusolivaresbalma pic.twitter.com/kPHzSN0KTV — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 9, 2025

Detrás del fenómeno viral está Francisco Aguilar, un porteño que hace años eligió radicarse en San Juan y que se transformó en una figura reconocida por su fiel imitación de Michael Jackson. Aguilar no es un improvisado: desde los 15 años se dedica a reproducir con detalle los gestos, la vestimenta y el espíritu del artista que marcó generaciones.

En 2013 ya llamaba la atención en las calles sanjuaninas, donde se lo veía pasear caracterizado como su ídolo con el objetivo de “dibujar una sonrisa en la gente”. Técnico electromecánico de profesión, llegó a la provincia en 2008 para trabajar en el proyecto minero Veladero y, en sus ratos libres, se transformaba en “Michael”.

A lo largo de los años, su personaje trascendió lo anecdótico. En 2014, por ejemplo, se presentó en el acto oficial por Malvinas en la Plaza España, donde rindió homenaje a los caídos depositando flores frente a las cruces blancas. Su presencia causó sorpresa y emoción en el público, uniendo su admiración por el artista con un gesto de respeto hacia los veteranos.

Hoy, más de una década después, Aguilar vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez sobre dos ruedas y en el corazón del centro sanjuanino. Su andar sereno, su traje impecable y la nostalgia que despierta el mito de Michael Jackson convirtieron una simple escena urbana en un fenómeno viral que, una vez más, recordó que el arte —a veces— aparece donde menos se espera.