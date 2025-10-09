jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Video: sorpresa por la aparición de "Michael Jackson" en pleno centro de San Juan

Un hombre vestido como el “Rey del Pop” fue filmado mientras recorría en bicicleta la Avenida Libertador, en pleno centro de San Juan. Se trata de Francisco Aguilar, un porteño radicado en la provincia y reconocido imitador de Michael Jackson, cuyo video se volvió viral en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La escena fue tan inesperada como llamativa. Un hombre vestido con el icónico traje blanco de Smooth Criminal, sombrero al tono y la postura inconfundible Michael Jackson, recorriendo en bicicleta la Avenida Libertador, casi esquina Rioja. El video, compartido por la usuaria @agusolivaresbalma, superó las 20 mil reacciones en pocas horas y desató una ola de comentarios entre el asombro y el humor.

Lee además
Sentados alrededor de una mesa, el grupo Divididos adelantó cuáles serán sus próximos lanzamientos: disco y documental (captura de video) video
Expectativa en aumento

Divididos anunció su nuevo disco: mirá el divertido video con el que anticiparon el lanzamiento
El zorro rescatado tras el incendio en La Rinconada, en Pocito, y que fue captado en un video en medio del desastre, se recupera favorablamente.
Buena noticia

Sobreviviente del fuego: el zorrito rescatado en Pocito se recupera y creen que no tendrá secuelas

“¿Te imaginás que haya modificado la bicicleta para pedalear al revés y avanzar?” o “Pruebas reales de que Michael sigue vivo”, escribieron algunos usuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1976318365703733364&partner=&hide_thread=false

Detrás del fenómeno viral está Francisco Aguilar, un porteño que hace años eligió radicarse en San Juan y que se transformó en una figura reconocida por su fiel imitación de Michael Jackson. Aguilar no es un improvisado: desde los 15 años se dedica a reproducir con detalle los gestos, la vestimenta y el espíritu del artista que marcó generaciones.

En 2013 ya llamaba la atención en las calles sanjuaninas, donde se lo veía pasear caracterizado como su ídolo con el objetivo de “dibujar una sonrisa en la gente”. Técnico electromecánico de profesión, llegó a la provincia en 2008 para trabajar en el proyecto minero Veladero y, en sus ratos libres, se transformaba en “Michael”.

A lo largo de los años, su personaje trascendió lo anecdótico. En 2014, por ejemplo, se presentó en el acto oficial por Malvinas en la Plaza España, donde rindió homenaje a los caídos depositando flores frente a las cruces blancas. Su presencia causó sorpresa y emoción en el público, uniendo su admiración por el artista con un gesto de respeto hacia los veteranos.

Hoy, más de una década después, Aguilar vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez sobre dos ruedas y en el corazón del centro sanjuanino. Su andar sereno, su traje impecable y la nostalgia que despierta el mito de Michael Jackson convirtieron una simple escena urbana en un fenómeno viral que, una vez más, recordó que el arte —a veces— aparece donde menos se espera.

Temas
Seguí leyendo

"¿Querés ser mi novia?": el video de la propuesta de un sanjuanino en un avión que causó emoción en las redes

La Escuela de Comercio y la Industrial, unidas por un insólito motivo: el video

Video: el "penal fantasma" que cobró el árbitro en el clásico de Zonda

Video: el homenaje indígena entre las montañas de Rivadavia

Encantador, pero peligroso: en video, así es el rincón natural de Ullum que se volvió viral en las redes

Entre raras sombrillas nuevas e infladores solares, asoma la transformación del Dique Punta Negra

Apareció una sorprendente luz en la noche sanjuanina: el impactante video

Video: vio a Ángela Leiva en San Juan, le cantó y la rompió en las redes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo será el simulacro que se realizará el próximo lunes en todas las escuelas de San Juan.
En detalle

Cuándo y cómo será el inédito simulacro de sismo que se vivirá en simultáneo en las 1.249 escuelas de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Imagen ilustrativa
La peor tarde

Primero le pegó un vecino del barrio El Chañar y después lo asaltó una patota

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un jubilado sanjuanino cayó en el cuento de las promociones y perdió $10.000.000

Te Puede Interesar

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martin: uno zafó con probation

Por Redacción Tiempo de San Juan
La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan
A manejar con conciencia

La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia
Investigación

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia

El Zonda va a estar abierto muchos años más: se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo
Máxima expectativa

"El Zonda va a estar abierto muchos años más": se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo