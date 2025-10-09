jueves 9 de octubre 2025

Expectativa en aumento

Divididos anunció su nuevo disco: mirá el divertido video con el que anticiparon el lanzamiento

El grupo contó que sacará su primer álbum en 9 años y enloqueció a los fanáticos en las redes sociales. Para dar la noticia, publicaron un clip de un poco más de cuatro minutos en su canal de YouTube.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sentados alrededor de una mesa, el grupo Divididos adelantó cuáles serán sus próximos lanzamientos: disco y documental (captura de video)



Este jueves Divididos le dio una grata sorpresa a sus fanáticos: sacarán un nuevo disco. Para dar la noticia, lejos de conformarse con un simple posteo en las redes sociales, la banda se puso creativa y armaron un video de más de cuatro minutos para Youtube.

En el clip, que ya se está volviendo viral en las redes sociales, se ve a los tres integrantes el grupo -Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella- sentados alrededor de un tocadiscos, con una cortina roja de fondo, debatiendo sus próximos pasos. Y entre una charla y otra, dejan claro que el nuevo disco está listo y preparan su lanzamiento. Esto generó especial sorpresa ya que llevan nueve años sin sacar nueva música (su último álbum publicado es Amapola del 66, del año 2016).

Como si todo esto fuera poco, durante el debate, cuentan que antes del sacar sus nuevos temas a la luz lanzarán un documental sobre el proceso de creación del material que se proyectará en el Movistar Arena el próximo 12 de noviembre. "Mucha reflexión, un poco e grabación", adelantó Ciavarella sobre el contenido. "Unas imágenes muy bonitas", le sumó Arnedo.

