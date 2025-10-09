jueves 9 de octubre 2025

Video

Peligro en medio de un barrio sanjuanino: motociclistas corren picadas en plena tarde-noche

Vecinos del lugar captaron el momento y lo difundieron para exigir el cese de la acción. Temen por los niños y las mascotas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vecinos de Chimbas denuncian que motociclistas corren picadas en las calles internas de un barrio.

Vecinos de Chimbas denuncian que motociclistas corren picadas en las calles internas de un barrio.

Una acción habitual causa preocupación en las últimas semanas entre vecinos de un barrio de Chimbas. Según contaron, en plena tarde-noche, algunos motociclistas usan las calles internas del complejo para circular a altas velocidades.

Quienes compartieron el video, aseguraron que las imágenes fueron captadas sobre la calle Tullum, en el interior del barrio Costanera.

“Hay niños y animales en estas calles, no podemos permitir que corran picadas. Necesitamos que alguien se involucre y tome las medidas necesarias”, aseguraron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1976314626720575948&partner=&hide_thread=false

En la toma se puede ver cómo las dos motos corren a una velocidad muy elevada por el medio de la calle. Incluso uno de los motociclistas va recostado sobre la moto para avanzar más rápido.

“Alguien tiene que intervenir para que esto no siga sucediendo”, pidieron quienes viven en el complejo.

