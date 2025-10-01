Video: vio a Ángela Leiva en San Juan, le cantó y la rompió en las redes

Una noche de música, emoción y talento inesperado se vivió en el Teatro Sarmiento durante la presentación de Ángela Leiva en San Juan, el último fin de semana.
Una joven sanjuanina se animó a cantar junto a Ángela Leiva en pleno show en el Teatro Sarmiento. El momento quedó registrado en un video que se viralizó en TikTok y sorprendió a miles de usuarios.
En medio del show, la cantante interactuó con el público y una joven no dudó en aceptar el desafío cuando Leiva preguntó quién se animaba a cantar. Con aplomo y sin titubear, interpretó el clásico “No podrás”, desatando la ovación inmediata de los presentes.
El momento fue registrado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, gracias a la usuaria @meluxdiaz, quien lo compartió en su perfil. En pocas horas superó las 2 mil reacciones y acumuló cientos de comentarios de fanáticos sorprendidos: “La rompió, una genia”, “Yo estaba ahí y cantó hermoso”, escribieron.
Tras la repercusión, finalmente se supo quién era la voz del video. La joven, usuaria de TikTok bajo el nombre @milumm21, se pronunció en la publicación con un agradecimiento que confirmó su identidad: “Muchas gracias soy yo!”.