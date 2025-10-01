miércoles 1 de octubre 2025

Viral

Video: vio a Ángela Leiva en San Juan, le cantó y la rompió en las redes

Una joven sanjuanina se animó a cantar junto a Ángela Leiva en pleno show en el Teatro Sarmiento. El momento quedó registrado en un video que se viralizó en TikTok y sorprendió a miles de usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
angela leiva san juan

Una noche de música, emoción y talento inesperado se vivió en el Teatro Sarmiento durante la presentación de Ángela Leiva en San Juan, el último fin de semana.

En medio del show, la cantante interactuó con el público y una joven no dudó en aceptar el desafío cuando Leiva preguntó quién se animaba a cantar. Con aplomo y sin titubear, interpretó el clásico “No podrás”, desatando la ovación inmediata de los presentes.

El momento fue registrado en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, gracias a la usuaria @meluxdiaz, quien lo compartió en su perfil. En pocas horas superó las 2 mil reacciones y acumuló cientos de comentarios de fanáticos sorprendidos: “La rompió, una genia”, “Yo estaba ahí y cantó hermoso”, escribieron.

Tras la repercusión, finalmente se supo quién era la voz del video. La joven, usuaria de TikTok bajo el nombre @milumm21, se pronunció en la publicación con un agradecimiento que confirmó su identidad: “Muchas gracias soy yo!”.

El video

