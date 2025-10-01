miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

"Un segundo cambió todo": el desgarrador pedido de Justicia de la madre de Lucía Rubiño

En una carta cargada de dolor, la madre de Lucía reflexionó sobre cómo un instante bastó para arrebatarle la vida a su hija. Mientras la causa avanza, la familia exige respuestas y que el caso no quede impune.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"Hace días que en mi cabeza va y viene la idea de 'en un segundo'. En un segundo te di un beso, en un segundo te dije 'te amo', en un segundo me sorprendiste... y en un segundo te fuiste”. Con estas palabras, la madre de Lucía Rubiño expresó el profundo dolor que atraviesa desde la trágica pérdida de su hija, víctima de un siniestro vial que aún exige respuestas.

Lee además
orrego, presente en el inicio de la 4° edicion de expo innova san juan
Producción

Orrego, presente en el inicio de la 4° edición de Expo Innova San Juan
incorporaran una importante materia en las escuelas de san juan: ¿cual es? video
Educación

Incorporarán una importante materia en las escuelas de San Juan: ¿cuál es?

En una carta abierta, su madre compartió reflexiones que invitan a pensar en cómo el tiempo, ese breve segundo, puede marcar para siempre el destino de una vida.

"Empiezo a especular que, si te hubieras demorado un segundo en algo, como ir al baño o haberte detenido al escuchar tu nombre, si te hubiera sonado el teléfono... tantas cosas podrían haber sido diferentes", escribió, dejando entrever la impotencia que genera imaginar escenarios que ya no serán posibles.

image

En su mensaje también cuestiona la responsabilidad de quienes estuvieron involucrados en el hecho: “Pienso en los segundos de esas personas que manejaban. Si alguien hubiera gritado en ese segundo, si algo mecánicamente se hubiera trabado... Por un segundo, todo hoy sería tan diferente”.

“La existencia de ese segundo —el que no se demoró en el baño, el que nadie te llamó, el que manejaba el auto se acobardó, el que el de la camioneta se creyó vencedor— ese segundo es el que te mató... y es el que me mata lentamente”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Organizadores y dueños de salones de eventos avanzan con Seguridad para ponerle un freno a las "fiestas clandestinas"

Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor

Video: vio a Ángela Leiva en San Juan, le cantó y la rompió en las redes

El padre Rómulo Cámpora deja de ser el capellán de la Policía de San Juan

Trazos de grafito, el don que ayudó a una sanjuanina a salir adelante

Alerta de grooming en San Juan: la Justicia registró casi 40 denuncias en los últimos 30 días

Banco San Juan, presente en la Expo Innova Cuyo 2025 apuntando al financiamiento sostenible para el agro

La Semana Social de San Juan continúa con debates sobre ecología y desarrollo económico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sanjuanino Jaime Muñoz volvió a brillar en La Voz Argentina y espera el resultado de su presentación. video
Un genio

Jaime Muñoz luchó con su guitarra el 4to round de La Voz y está cada vez más cerca de la final

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Tras varios años

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis
Homicidio culposo

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis

Por Redacción Tiempo de San Juan
Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

La cancha de Astica, un diamante en medio de las sierras
Pasiones del interior

La cancha de Astica, un diamante en medio de las sierras

Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras ser embestido por una camioneta
Accidente de tránsito

Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras ser embestido por una camioneta

El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes. 
Judiciales

Dónde trabajan los abogados que fueron parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 15 años