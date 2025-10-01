"Un segundo cambió todo": el desgarrador pedido de Justicia de la madre de Lucía Rubiño

"Hace días que en mi cabeza va y viene la idea de 'en un segundo'. En un segundo te di un beso, en un segundo te dije 'te amo', en un segundo me sorprendiste... y en un segundo te fuiste” . Con estas palabras, la madre de Lucía Rubiño expresó el profundo dolor que atraviesa desde la trágica pérdida de su hija, víctima de un siniestro vial que aún exige respuestas.

En una carta abierta, su madre compartió reflexiones que invitan a pensar en cómo el tiempo, ese breve segundo, puede marcar para siempre el destino de una vida.

"Empiezo a especular que, si te hubieras demorado un segundo en algo, como ir al baño o haberte detenido al escuchar tu nombre, si te hubiera sonado el teléfono... tantas cosas podrían haber sido diferentes", escribió, dejando entrever la impotencia que genera imaginar escenarios que ya no serán posibles.

En su mensaje también cuestiona la responsabilidad de quienes estuvieron involucrados en el hecho: “Pienso en los segundos de esas personas que manejaban. Si alguien hubiera gritado en ese segundo, si algo mecánicamente se hubiera trabado... Por un segundo, todo hoy sería tan diferente”.

“La existencia de ese segundo —el que no se demoró en el baño, el que nadie te llamó, el que manejaba el auto se acobardó, el que el de la camioneta se creyó vencedor— ese segundo es el que te mató... y es el que me mata lentamente”, concluyó.