miércoles 1 de octubre 2025

Presencia local

Banco San Juan, presente en la Expo Innova Cuyo 2025 apuntando al financiamiento sostenible para el agro

Del 1 al 3 de octubre se desarrollará la Expo Innova Cuyo 2025 y Banco San Juan participará como sponsor principal. Allí dará a conocer los productos y servicios que la entidad cuenta para el agro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante tres días completos San Juan será sede de la Expo Innova Cuyo 2025, la muestra frutihorticola más grande de la región, y entre los que estarán presentes se encuentra Banco San Juan, con un stand en el predio donde pondrán el foco en el financiamiento sostenible para el agro.

Durante la participación del Banco San Juan en la exposición, se ofrecerá a productores, pymes y emprendedores del sector la amplia propuesta de productos y servicios especializados para el agro, entre los que se destacan la Cuenta Agro, la Tarjeta Agro y las líneas para adquisición de insumos y maquinaria agrícola.

Este año, el Banco presentará por primera vez un portafolio de financiamiento sostenible, diseñado para acompañar a los productores en su crecimiento con foco en la innovación y el cuidado del medioambiente. Se trata de las nuevas líneas:

  • Leasing Sustentable
  • Inversión Productiva Sustentable
  • Capital de Trabajo Sustentable

Todas estas con condiciones preferenciales y tasas bonificadas, especialmente pensadas para impulsar proyectos que promuevan la eficiencia, la modernización y la sustentabilidad en el sector frutihortícola.

Además, los productores que gestionen sus créditos con el aval de Crear SGR podrán acceder a mejores condiciones financieras, ampliando su capacidad de inversión y desarrollo.

“Expo Innova Cuyo es el ámbito ideal para reafirmar nuestro compromiso con el sector agrícola. Sabemos que la innovación y la sustentabilidad son claves para el futuro de la actividad frutihorticultura, por eso queremos estar cerca de los productores con herramientas financieras diferenciales que les permitan crecer y proyectarse con solidez de manera sostenible”, destacó Fernando González, gerente corporativo de Banca Mayorista de Banco San Juan.

Con esta participación, Banco San Juan reafirma su propósito de impulsar el crecimiento para el desarrollo regional, acompañando a las empresas y productores de la provincia con soluciones financieras que potencien su presente y proyecten su futuro.

