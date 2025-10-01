Jaime Muñoz luchó con su guitarra el 4to round de La Voz y está cada vez más cerca de la final

El sanjuanino Jaime Muñoz volvió a brillar en La Voz Argentina y espera el resultado de su presentación.

Durante la noche de este martes, La Voz Argentina ofreció una nueva emisión. Rsta vez, con el inicio del 4to round del certamen. En esta etapa dio batalla el sanjuanino Jaime Muñoz quien, con la guitarra como arma y al ritmo del tango, volvió a destacarse y está cada vez más cerca de la final.

Para reflexionar La Semana Social de San Juan continúa con debates sobre ecología y desarrollo económico

Redes "Talentoso e increíble": el inesperado elogio de una famosísima cantante al único sanjuanino que sobrevive en La Voz Argentina

Hasta ahora, los equipos liderados por Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti cuentan con cinco participantes cada uno. Sin embargo, en este nuevo desafío comenzarán a eliminar a uno de ellos.

Embed - Jaime Muñoz - 4° Round - La Voz Argentina 2025

En esta ronda, Jaime apostó nuevamente por su identidad artística y sorprendió al público con una versión íntima y muy sentida de un clásico del tango: "Y todavía te quiero". Acompañado por su guitarra y un sutil arreglo instrumental que incluyó bandoneón en vivo, el sanjuanino desplegó una interpretación cargada de emoción, que logró tocar una fibra sensible tanto en los coaches como en los espectadores.

Embed - Jaime Muñoz - “Y todavía te quiero” - Team Lali - 4° Round - La Voz Argentina 2025

La puesta en escena fue sencilla pero profundamente expresiva, y eso le bastó a Jaime para brillar. Su capacidad para conectar con el alma del tango y darle un matiz personal fue lo que más destacó en su presentación.

Los elogios no se hicieron esperar. Todos los coaches coincidieron en resaltar la profundidad interpretativa y la madurez artística de Muñoz. Lali Espósito, su coach, fue aún más allá y aseguró que Jaime está demostrando cada vez más por qué merece un lugar en la final: “Tiene un estilo único, canta con el corazón y eso se nota en cada nota”.

image

Aunque su desempeño fue celebrado y lo posiciona como uno de los favoritos, la tensión no desaparece. La confirmación de su continuidad en La Voz Argentina se conocerá este miércoles, cuando se revelen oficialmente los resultados de esta etapa del certamen.