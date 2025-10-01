La Semana Social de San Juan continúa con debates sobre ecología y desarrollo económico

En el marco del Jubileo de la Esperanza 2025 , se está llevando a cabo en San Juan la Semana Social 2025 , un ciclo de encuentros que busca fomentar el diálogo y la construcción de consensos entre diversos sectores de la sociedad. Bajo el lema "La amistad social: sueño y camino. El Legado de Francisco", la iniciativa se inspira en el pensamiento del Papa para construir una comunidad más justa y fraterna.

La Semana Social es un evento consolidado desde 2018, organizado por la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo y la Universidad Católica de Cuyo. Su objetivo principal es generar un espacio de encuentro donde dirigentes políticos, sindicales, empresariales, académicos y ciudadanos en general puedan dialogar y elaborar propuestas concretas para responder a los desafíos sociales actuales. Este tipo de iniciativas funcionan como un "taller cultural" donde se confrontan ideas y se buscan soluciones orientadas al bien común.

El ciclo de actividades comenzó el pasado viernes 26 de septiembre con la exitosa primera Jornada Provincial "Educar es un acto de esperanza", en el marco del Jubileo de la Educación. El evento contó con conferencias y paneles que abordaron temas como la inteligencia artificial, la ética educativa y los desafíos de la docencia en contextos complejos, culminando con una peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados.

Próximas actividades: Ecología y Desarrollo

La agenda continúa esta semana con dos jornadas clave abiertas a toda la comunidad:

• Jueves 2 de octubre: Reflexión sobre "Laudato Si'" A 10 años de la publicación de la encíclica sobre el cuidado de la "casa común", se realizará una jornada especial en el Colegio San Francisco de Asís, de 19:00 a 21:00 horas. La actividad, que se enmarca en el mes del Cuidado de la Tierra y la novena de San Francisco, comenzará a las 19:15 hs. con una reflexión sobre la espiritualidad franciscana a cargo de Fray Ramiro de la Serna. Posteriormente, a las 20:30 hs., el Arzobispo de San Juan, Mons. Jorge Lozano, celebrará una misa. El encuentro está dirigido especialmente a la comunidad parroquial y educativa, así como al público en general.

• Martes 7 de octubre: Jornada Central sobre Desarrollo y Trabajo El Campus de la Universidad Católica de Cuyo será la sede de la jornada central de la Semana Social, que se desarrollará de 17:00 a 20:30 horas. El tema principal será "Desarrollo económico y social - Trabajo: San Juan ante la situación general actual". La jornada comenzará con una conferencia a las 17:40 hs. sobre indicadores económicos y mediciones del Observatorio de la Deuda Social, a cargo del Dr. Agustín Salvia y la Mg. Marcela Rodríguez. Luego, se realizarán dos conversatorios:

-A las 18:45 hs., se debatirá sobre desarrollo sostenible, ética empresarial, compliance y responsabilidad social, con la participación de la UCCuyo, el Foro de Abogados, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la Unión Industrial de San Juan (UISJ).

- A las 19:30 hs., el segundo panel abordará los "Desafíos para el mundo del trabajo ante las nuevas tecnologías", con exposiciones sobre los retos éticos de la Inteligencia Artificial y la inclusión digital. Se espera la participación de representantes sindicales y del gobierno provincial. El cierre estará a cargo de Mons. Jorge Lozano.

Invitación a la comunidad

Los organizadores invitan a dirigentes políticos, sindicales, empresariales, sociales, docentes, investigadores, alumnos y ciudadanos en general a participar activamente en estas jornadas. La participación es una oportunidad para escuchar, proponer y colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad, reforzando lo que tenemos en común para construir un futuro mejor.

Las conclusiones de cada temática serán documentadas para dar seguimiento a las acciones propuestas. Para más información e inscripciones, se invita a seguir las comunicaciones de la Comisión de Justicia y Paz y la Universidad Católica de Cuyo.