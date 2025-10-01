miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ajuste

Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor

El presidente del Colegio Médico, Carlos Bordes, aseguró que los despidos se dieron hace unos 10 días. La crisis en la salud privada, el argumento detrás de la decisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
Imagen ilustrativa
Acciones en conjunto

Organizadores y dueños de salones de eventos avanzan con Seguridad para ponerle un freno a las "fiestas clandestinas"
video: vio a angela leiva en san juan, le canto y la rompio en las redes
Viral

Video: vio a Ángela Leiva en San Juan, le cantó y la rompió en las redes

“Hubo despidos, actualmente no. Participamos en una reunión en Trabajo comunicando el por qué. No es nada más y nada menos que una cuestión de prender la tele y ver que está pasando en todas las empresas y en toda la Argentina”, comenzó explicando Bordes en diálogo con Canal 13.

No es la primera vez que el presidente de la entidad señala la crisis financiera que atraviesa la salud privada, y cómo en lo particular viene impactando de manera negativa en el Colegio Médico. Incluso, meses atrás no se descartaba el cierre del CIMYN por este motivo, situación que no terminó pasando, pero que generó gran preocupación tanto entre los trabajadores de la clínica como en la población en general.

De acuerdo a lo que confirmó el profesional, fueron 14 los trabajadores que despidieron hace poco más de una semana. “No es nada más y nada menos en base a una restructuración, optimizar los recursos al máximo, centralizar todo en un solo lugar, tratar de que con la parte informática podamos reducir el recurso humano”, explicó.

Y agregó: “Si bien nos duele tomar la decisión de despido, hoy por hoy es lo más caro en la parte institucional. Hay que adaptarse a una realidad e ir achicándose. No solo porque los números no dan, sino porque también ha bajado la prestación”.

La planta en total, contabilizando ambas unidades que están bajo la órbita del Colegio Médico, es de 401 trabajadores. Bordes remarcó que la intención es poder lograr el equilibrio financiero necesario para darle continuidad y asegurar cada puesto laboral, pero la decisión va más allá de la voluntad. “Vamos a seguir tratando de optimizar. No quiero ganar plata, pero quiero que se pueda seguir viviendo institucionalmente. Si eso se logra, obvio que no va a haber más despidos”, aseguró.

Esto sin duda deja en claro que, en caso de seguir agudizándose la situación económica, los despidos podrían continuar.

Ante este panorama, Bordes remarcó que se siguen llevando a cabo las gestiones para lograr la rentabilidad dentro de la institución con el propósito de darle continuidad a los servicios que brindan en la actualidad.

Temas
Seguí leyendo

El padre Rómulo Cámpora deja de ser el capellán de la Policía de San Juan

Trazos de grafito, el don que ayudó a una sanjuanina a salir adelante

Alerta de grooming en San Juan: la Justicia registró casi 40 denuncias en los últimos 30 días

Banco San Juan, presente en la Expo Innova Cuyo 2025 apuntando al financiamiento sostenible para el agro

La Semana Social de San Juan continúa con debates sobre ecología y desarrollo económico

Paso a paso, cómo es el proceso de restauración para limpiar las pintadas de la Normal Sarmiento

El Chalet Cantoni abre sus puertas a tres propuestas imperdibles

Con 130 productores sanjuaninos, la feria de frutas, verduras y productos naturales vuelve al Parque

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sanjuanino Jaime Muñoz volvió a brillar en La Voz Argentina y espera el resultado de su presentación. video
Un genio

Jaime Muñoz luchó con su guitarra el 4to round de La Voz y está cada vez más cerca de la final

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Te Puede Interesar

El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes. 
Judiciales

Dónde trabajan los abogados que fueron parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 15 años

Por Natalia Caballero
Imagen ilustrativa
Acciones en conjunto

Organizadores y dueños de salones de eventos avanzan con Seguridad para ponerle un freno a las "fiestas clandestinas"

Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas
Tentativa de femicidio

Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas

Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500
Mercado cambiario

Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500

Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor
Ajuste

Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor