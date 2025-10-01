Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor

En las últimas horas desde ATSA denunciaron el despido de trabajadores por parte del Colegio Médico , pertenecientes a CIMYN y Hospital Privado. Ante esto, el presidente del colegio, Carlos Bordes, confirmó que fueron más de una decena los empleados cesanteados y explicó los motivos detrás de esta dura decisión.

“Hubo despidos, actualmente no. Participamos en una reunión en Trabajo comunicando el por qué. No es nada más y nada menos que una cuestión de prender la tele y ver que está pasando en todas las empresas y en toda la Argentina” , comenzó explicando Bordes en diálogo con Canal 13.

No es la primera vez que el presidente de la entidad señala la crisis financiera que atraviesa la salud privada, y cómo en lo particular viene impactando de manera negativa en el Colegio Médico. Incluso, meses atrás no se descartaba el cierre del CIMYN por este motivo, situación que no terminó pasando, pero que generó gran preocupación tanto entre los trabajadores de la clínica como en la población en general.

De acuerdo a lo que confirmó el profesional, fueron 14 los trabajadores que despidieron hace poco más de una semana. “No es nada más y nada menos en base a una restructuración, optimizar los recursos al máximo, centralizar todo en un solo lugar, tratar de que con la parte informática podamos reducir el recurso humano”, explicó.

Y agregó: “Si bien nos duele tomar la decisión de despido, hoy por hoy es lo más caro en la parte institucional. Hay que adaptarse a una realidad e ir achicándose. No solo porque los números no dan, sino porque también ha bajado la prestación”.

La planta en total, contabilizando ambas unidades que están bajo la órbita del Colegio Médico, es de 401 trabajadores. Bordes remarcó que la intención es poder lograr el equilibrio financiero necesario para darle continuidad y asegurar cada puesto laboral, pero la decisión va más allá de la voluntad. “Vamos a seguir tratando de optimizar. No quiero ganar plata, pero quiero que se pueda seguir viviendo institucionalmente. Si eso se logra, obvio que no va a haber más despidos”, aseguró.

Esto sin duda deja en claro que, en caso de seguir agudizándose la situación económica, los despidos podrían continuar.

Ante este panorama, Bordes remarcó que se siguen llevando a cabo las gestiones para lograr la rentabilidad dentro de la institución con el propósito de darle continuidad a los servicios que brindan en la actualidad.