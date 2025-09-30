martes 30 de septiembre 2025

Complicados

ATSA denuncia despidos en el CIMYN y en el Hospital Privado de San Juan

El secretario general de ATSA, Alfredo Duarte, confirmó que son 9 trabajodores echados de ambas clínicas del Colegio Médico. El gremio consiguió la conciliación obligatoria y denuncia que la empresa "invoca una crisis que no demuestra".

Por Redacción Tiempo de San Juan
El CIMYN viene hace meses con conflictos laborales en San Juan.

 

El Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), filial San Juan, denunció que nueve trabajadores del sector fueron despedidos de las dos clínicas pertenecientes al Colegio Médico, el Hospital Privado y el CIMYN. El secretario general del gremio, Alfredo Duarte, confirmó la situación este martes y detalló los pasos que el sindicato tomó para revertir las cesantías.

El conflicto se originó hace aproximadamente entre 20 y 30 días, cuando la patronal despidió a nueve trabajadores del Convenio 122, que corresponde al sector de sanidad. Según Duarte, la empresa justificó los despidos "invocando el artículo 247 de crisis de empresa". Sin embargo, el dirigente gremial señaló que las autoridades del Colegio Médico no cumplieron con los procedimientos legales para acreditar ninguna crisis. “Ellos declaman esto, pero no hacen las presentaciones como corresponde para demostrar tal situación”, afirmó Duarte en diálogo con Radio Light. Agregó que la empresa debería justificar su estado financiero ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero no lo hizo.

Ante esta situación, ATSA realizó una presentación formal en la Subsecretaría de Trabajo provincial, donde logró que se dictara la conciliación obligatoria "para que no se sigan produciendo despidos en esa institución". De manera paralela, el sindicato denunció la irregularidad ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el organismo competente para evaluar si una empresa está realmente en crisis. “Tienen que demostrarla, no declamarla”, insistió Duarte.

La crisis en el Instituto Médico San Juan se viene profundizando desde mayo de este año, cuando se quedaron sin jefe médico y hubo una drástica reducción de las guardias, impactando de lleno en el salario de los trabajadores. Según el gremialista, el acuerdo que se había logrado en la conciliación obligatoria anterior consistía en mantener las fuentes de trabajo y no producir ningún tipo de despido. Sin embargo, denunció que con los nueve despidos recientes, las autoridades del Colegio Médico "hacen caso omiso" a esa situación y están "violando todos los acuerdos" a los que se había llegado previamente.

Con respecto a la concesión del CIMYN, Duarte informó que esa posibilidad no se concretó en ningún momento. Según sus declaraciones, si bien al principio las autoridades del Colegio Médico se mostraron "muy optimistas" e hicieron anuncios sobre una posible concesión, nunca más se volvió a hablar del tema. Duarte señaló que desde el sindicato habían recibido la noticia "con beneplácito", ya que veían en esa alternativa una forma de mantener las fuentes de trabajo, pero finalmente el plan no avanzó.

