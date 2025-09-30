Video: un chileno residente en San Juan dijo que Caucete son "dos cuadras de polvo" y el nombre que le llamó la atención

Un chileno que vive desde hace dos meses en San Juan generó repercusión en TikTok tras compartir su particular visión sobre la provincia. El registro fue compartido por el usuario @baltazzaar0, donde rápidamente superó los mil “me gusta” y despertó comentarios de todo tipo.

En el video, el joven asegura entre risas: “Conozco Caucete. ¿Tú sabés lo que es Caucete, hu...? Caucete son dos cuadras de polvo. Dos cuadras, hu.... He estado ahí”.

Pero no fue lo único que le llamó la atención. También se sorprendió con la forma en la que los sanjuaninos llaman a la pastelería: “Un pastelito es lo normal, el nombre común en cualquier país. Pero aquí, huevón, le dicen facturas. ¡Facturas! Es como si en Chile voy al supermercado y me dicen boleta o factura, pero para un dulce. Estos hu... quieren generar el caos, deténgalos”, bromeó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1973126356020928697&partner=&hide_thread=false Un chileno residente en San Juan dijo que Caucete son "dos cuadras de polvo" y el nombre que le llamó la atención



Video gentileza: TikTok baltazzaar0 pic.twitter.com/vY8OI3591Q — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 30, 2025

El contenido provocó una catarata de comentarios, la mayoría tomándolo con humor. Algunos usuarios escribieron: “En Chile cómo se dice cuando no clasifica para los mundiales”; mientras que otro le respondió: “Lo dijiste con buena onda, estás perdonado, tenés cara de buen tipo”.

Aunque no reveló su nombre, el chileno dejó en claro que todo lo dijo en tono de broma, lo que generó aún más interacción entre sanjuaninos y chilenos en la plataforma.