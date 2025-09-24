miércoles 24 de septiembre 2025

En un minuto y 20 segundos, mirá cómo roban una moto en pleno día y de una esquina del corazón de Capital

El hecho se registró este lunes al mediodía, en la esquina que da al frente de la Plaza 25 y la Catedral. Y todo quedó registrado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El increíble robo de una moto en pleno microcentro sanjuanino quedó filmado por una cámara de seguridad.&nbsp;

El increíble robo de una moto en pleno microcentro sanjuanino quedó filmado por una cámara de seguridad. 

El increíble robo de una moto en pleno corazón de la Capital sanjuanina y ejecutado sólo en un minuto y veinte segundos llama la atención. La situación ocurrió el pasado lunes, en pleno mediodía y todo quedó filmado gracias a las cámaras de seguridad de la zona. La víctima lo difundió para pedir ayuda con el fin de recuperar su rodado.

Foto: Infoalbardón.
El Rincón

Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón
esta embarazada y la grabaron dandole patadas a su hijo en chimbas: el 102 le quito los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

El hecho se registró este lunes, entre las 11:30 y la 12:20 en la esquina de Rivadavia entre Mendoza y Entre Ríos, justo en diagonal con la Plaza de 25 de Mayo y frente a la Iglesia Catedral.

En las imágenes, se observa cómo un hombre se acerca lentamente y muy tranquilo a la zona en la que están estacionados los rodados.

Simulando que habla por teléfono y con un casco colgado del brazo, el sujeto de gorra y lentes negros se mueve frente a las motos. Las mira, toca una de ellas y nota que no suena la alarma.

Mueve su manubrio. Se aleja unos metros y camina por la vereda. Luego regresa, fuerza la traba y rompe el tambor. Después pone en marcha el rodado, se coloca el casco y se va. La secuencia dura un minuto y veinte segundos.

Minutos después, cuando la dueña llega a buscar el vehículo marca Motomel Blis 110 color azul con gris, se da cuenta de que ya no está. Ahora, la joven, de apellido Flores pide ayuda a los sanjuaninos. Solicita que si alguien sabe algo del hecho o dónde puede estar su moto, avise al 911 o la comisaría más cercana.

