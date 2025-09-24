En un minuto y 20 segundos, mirá cómo roban una moto en pleno día y de una esquina del corazón de Capital

El increíble robo de una moto en pleno corazón de la Capital sanjuanina y ejecutado sólo en un minuto y veinte segundos llama la atención. La situación ocurrió el pasado lunes, en pleno mediodía y todo quedó filmado gracias a las cámaras de seguridad de la zona. La víctima lo difundió para pedir ayuda con el fin de recuperar su rodado.

Importante Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

El Rincón Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón

El hecho se registró este lunes, entre las 11:30 y la 12:20 en la esquina de Rivadavia entre Mendoza y Entre Ríos, justo en diagonal con la Plaza de 25 de Mayo y frente a la Iglesia Catedral.

En las imágenes, se observa cómo un hombre se acerca lentamente y muy tranquilo a la zona en la que están estacionados los rodados.

Simulando que habla por teléfono y con un casco colgado del brazo, el sujeto de gorra y lentes negros se mueve frente a las motos. Las mira, toca una de ellas y nota que no suena la alarma.

Mueve su manubrio. Se aleja unos metros y camina por la vereda. Luego regresa, fuerza la traba y rompe el tambor. Después pone en marcha el rodado, se coloca el casco y se va. La secuencia dura un minuto y veinte segundos.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una moto fue robada en apenas un minuto y veinte segundos a plena luz del día en el centro de la ciudad de San Juan, frente a la Plaza 25 de Mayo y la Catedral. El hecho ocurrió este lunes entre las 11:30 y las 12:20, y fue captado por cámaras de seguridad. En el video se ve a un hombre simulando hablar por teléfono mientras observa las motos estacionadas; luego fuerza la traba, rompe el tambor, arranca la moto y se va con ella. La víctima, de apellido Flores, pide colaboración para recuperar su motocicleta Motomel Blis 110 azul con gris, y solicita que cualquier información sea reportada al 911 o a la comisaría más cercana. Más info en @tiempodesanjuan #robo #moto #video #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Minutos después, cuando la dueña llega a buscar el vehículo marca Motomel Blis 110 color azul con gris, se da cuenta de que ya no está. Ahora, la joven, de apellido Flores pide ayuda a los sanjuaninos. Solicita que si alguien sabe algo del hecho o dónde puede estar su moto, avise al 911 o la comisaría más cercana.