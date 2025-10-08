Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Un episodio de violencia vecinal se desató este miércoles por la tarde en el interior de la Villa Hipódromo , en Rawson, luego de que una menor fuera atropellada.

Según informó la Policía, todo ocurrió en calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre Nazca y Maipú, alrededor de las 19 horas cuando una mujer que guiaba un Fiat Palio rojo embistió a una nena de 7 años. Según los testigos, la menor iba cruzando la calle con otro grupo de niños cuando fue atropellada.

Fue en ese momento que se desató la furia de la familia de la niña que, con un grupo de vecinos, destrozaron a pedradas el auto de la mujer y tuvo que intervenir la Policía para que no pasar a mayores.

La conductora aún no fue identificada y, según las primeras informaciones, la nena ingresó al Hospital Rawson con múltipiles fracturas y estaría grave.