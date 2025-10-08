Lo filmaron robando las tapas de una Hilux en Rawson y pasará un año y dos meses en el Penal

En la madrugada del lunes 6 de octubre, alrededor de las 4:50, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad mientras robaba las tapas de las ruedas de una camioneta Toyota Hilux estacionada en una obra en construcción, en el departamento Rawson.

El autor del hecho fue identificado como Franco Ezequiel Ocaña Tello, de 30 años , quien llegó al lugar en bicicleta y, sin ejercer fuerza, sustrajo las cuatro tapas —conocidas como tapa tuercas— del vehículo perteneciente a un trabajador de la obra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1976076485191774458&partner=&hide_thread=false Irá al Penal por más de un año por robar tapas de ruedas de Hilux. Quedó registrado en las cámaras. pic.twitter.com/dp3dtm2jWR — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 9, 2025

Gracias a las imágenes de las cámaras y al rápido accionar de la Policía Motorizada, Ocaña Tello fue identificado y posteriormente detenido tras una orden judicial. En el procedimiento también se secuestró la vestimenta que llevaba puesta al momento del robo.

Este miércoles 8 de octubre, a las 11:30, el imputado aceptó un juicio abreviado, en el que el fiscal Miguel Ángel Gay, junto al ayudante fiscal José Luis Salinas Molina y los auxiliares Mariana Otiñano y Franco Juárez, acordaron con la defensa la aplicación de una pena.

La Justicia resolvió condenar a Franco Ezequiel Ocaña Tello a un año y dos meses de prisión efectiva por el delito de hurto simple, pena que cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).