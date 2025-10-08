miércoles 8 de octubre 2025

Video

Lo filmaron robando las tapas de una Hilux en Rawson y pasará un año y dos meses en el Penal

El hecho ocurrió de madrugada y quedó registrado por cámaras de seguridad. Gracias a las imágenes, la Policía identificó al ladrón y lo detuvo en pocas horas. La Justicia lo condenó por hurto simple en un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-08 at 19.00.07

En la madrugada del lunes 6 de octubre, alrededor de las 4:50, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad mientras robaba las tapas de las ruedas de una camioneta Toyota Hilux estacionada en una obra en construcción, en el departamento Rawson.

El autor del hecho fue identificado como Franco Ezequiel Ocaña Tello, de 30 años, quien llegó al lugar en bicicleta y, sin ejercer fuerza, sustrajo las cuatro tapas —conocidas como tapa tuercas— del vehículo perteneciente a un trabajador de la obra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1976076485191774458&partner=&hide_thread=false

Gracias a las imágenes de las cámaras y al rápido accionar de la Policía Motorizada, Ocaña Tello fue identificado y posteriormente detenido tras una orden judicial. En el procedimiento también se secuestró la vestimenta que llevaba puesta al momento del robo.

Este miércoles 8 de octubre, a las 11:30, el imputado aceptó un juicio abreviado, en el que el fiscal Miguel Ángel Gay, junto al ayudante fiscal José Luis Salinas Molina y los auxiliares Mariana Otiñano y Franco Juárez, acordaron con la defensa la aplicación de una pena.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 19.00.09

La Justicia resolvió condenar a Franco Ezequiel Ocaña Tello a un año y dos meses de prisión efectiva por el delito de hurto simple, pena que cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

