Lo atraparon con una moto robada en Rawson y terminó condenado a prisión

Un hombre fue condenado a 6 meses de prisión efectiva luego de haber sido detenido con una motocicleta que había sido robada del interior de una vivienda en Rawson. El acuerdo se logró mediante un juicio abreviado, tras reconocer su responsabilidad en el hecho.

El acusado, identificado como Sergio Exequiel Baigorria , fue aprehendido alrededor de las 4:50 de la madrugada del 6 de octubre de 2025 por personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo, cuando circulaba en una motocicleta Guerrero Trip 110 cc. Más tarde se comprobó que el vehículo había sido denunciado como sustraído por un vecino de la zona.

image El fiscal Miguel Gay y el ayudante fiscal José Luis Molina, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Con la orden judicial correspondiente, los efectivos procedieron a la detención del sospechoso y al secuestro de la moto, que luego fue restituida a su propietario por la UFI Delitos contra la Propiedad.

Este miércoles 8 de octubre se realizó la audiencia de control de detención y formalización en Tribunales, pero el fiscal Miguel Ángel Gay y el ayudante fiscal José Luis Salinas Molina arribaron al acuerdo de juicio abreviado con la defensa. Fue así que Baigorria fue condenado por el juez de garantías Roberto Montilla a la pena de 6 meses de prisión efectiva por el delito de encubrimiento por receptación, pena que cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. En este caso es efectiva por tratarse de un reincidente.