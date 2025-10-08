El dolor de los técnicos sanjuaninos por el fallecimiento de Russo: "Murió de pie"

El fútbol argentino está golpeado y con un nudo en la garganta: Miguel Ángel Russo , un técnico y un hombre querido por propios y ajenos, falleció este miércoles a los 69 años tras una dura batalla contra una enfermedad que venía peleando con entereza. En San Juan , la noticia caló hondo entre los entrenadores locales, que no tardaron en expresar su dolor y admiración por quien supo ser un ejemplo de profesionalismo, humildad y pasión por este deporte de la redonda.

"Miguel ha sido un un técnico que marcó a toda una generación porque ha sido siempre donde ha ido un pacificador de los equipos, siempre tomado equipos en situaciones difíciles y los ha llevado a tener buenos resultados. Le pasó en varios equipos, haber salido campeón con Rosario, Vélez, Boca. Un ejemplo de la profesión que siempre quiso estar, que ya había vencido una parte de esta enfermedad hace unos 10 o 12 años y que lamentablemente ahora se nos fue".

-Javier Ibaceta:

"Ha sido un ganador, uno de los técnicos que siempre ha sido buen tipo. Por ahí las personas hablan cuando alguien falleció, dicen 'che, qué bueno que era'. Yo creo que en este caso no es así. El tipo realmente era buen tipo. En la mayoría de los clubes que estuvo siempre fue protagonista, fue campeón con muchos equipos de fútbol argentino. Este último tiempo, verlo de la manera en la cual estaba terminaba siendo triste. Pero creo que también fue bueno, porque fue lo que hizo toda la vida y poder haber haber dirigido creo que hasta el último fue bueno. Uno de esos fue con Rosario, donde lo quieren mucho. Para mí se fue uno de los técnicos que ha marcado un antes y un después en el fútbol argentino porque fue reconocido por todo el mundo, superganador y buen tipo".

-Juan Colarte:

"La verdad que una triste noticia para un técnico que le dedicó tantos años a este deporte, una carrera de 35 años, son muchos años en el profesionalismo, esto demanda un desgaste grande, uno que es técnico y está en el amateurismo tiene desgaste, imagínate a nivel profesional.

La verdad que dolorosa, yo lo sigo a él del 2007, cuando arrancó en Boca primera vez y verlo ahora, con su estado de salud, era doloroso verlo. Pero la verdad que dejó una marca grande en el fútbol argentino y a nivel mundial también porque estuvo en otros países dirigiendo. Una triste noticia. Creo que como colega, lo siente. Me cae cae duro".

-Luis Murúa (ex DT de Desamparados):

"Fue uno de los entrenadores contemporáneos, porque tenía 69 años, con una dilatada trayectoria. Empezó en los Andes, en la división de ascenso e hizo toda una carrera larguísima de entrenador y en toda Sudamérica, donde fue varias veces campeón. Es tristeza y también una situación que se dio, en este último tiempo, en donde se lo criticó mucho, se lo vapuleó mucho, sin saber la lucha que él tenía. La verdad que en estos últimos días yo tenía mucha tristeza por cómo se lo trató, por ahí en el sentido de no se le respetaba, el hecho de morir de pie. Yo creo que Miguel murió de pie. Es esa la frase que se me viene. Murió haciendo lo que le gusta. Murió con su pasión. Porque hasta hace 10, 12 días estaba dirigiendo. Un ejemplo, de lucha sinceramente".

-Mauricio Fernández:

"La verdad que uno venía siguiendo el estado de salud de él, obviamente por los medios, por todo lo que se podía ver, y cuando bueno vi la noticia me dolió porque, aunque uno nunca tuvo el gusto de conocerlo personalmente, se ve que fue una persona intachable, honesta, buena y principalmente trabajadora. Vivía para el fútbol, es lo que se dice en todos lados. Muchos por ahí criticaban, que no entendían cómo no lo cuidaban, que se veía mal, pero uno desde este lugar sentía que estaba haciendo lo que realmente quería, lo que uno realmente quiere y que tanto lo apasiona. Entonces para mí no estaba mal, estaba disfrutando y viviéndolo de esa forma o transitando la enfermedad de esa de esa forma, siendo feliz, estando en uno de los clubes más grandes de Argentina. Me parece que primero fue una excelentísima persona y después un tipo apasionado por el fútbol, una persona que vivía para para el fútbol".

- Edgardo "Cuca" Herrera:

"Para mí Ángel Russo es un maestro. Vamos a sufrir muchísimo la salida de él, su deceso, porque era muy buena persona, no tiene diferencia con ningún equipo. Solamente hay que soportar el dolor".