Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

La dupla de sanjuaninos dejó una marca histórica en Mar del Plata. Es que ambos se convirtieron en la primer medalla de oro para la provincia en sus disciplinas: Bruno Núñez en boxeo (categoría 69kg) y Matías López lo hizo en lanzamiento de disco. La pareja de deportistas pasó por Entretiempo , el streaming de Tiempo de San Juan y contaron cómo fue la experiencia y el camino para conquistar la gloria.

Entretiempo 'Picante' Pereyra, la voz del box: el rol en el cuadrilátero, el ida y vuelta con la Locomotora y la vez que cuidó a la Mona Jiménez

"Laburamos mucho para conseguir eso, fueron entrenamientos de doble turno y por eso también las lágrimas de emoción", contó Bruno, el boxeador que hizo escuela en el Mocoroa. Además, agregó que se transformó en el primer medallista de oro: "Hicimos historia en el boxeo masculino. Era un sueño".

Por su parte, Matías, que trepó al primer lugar del podio en lanzamiento de disco, dijo: "Este año fui en busca de todo y se dio. Lancé último, tenía toda la presión y en mi bolso tenía un rosario y me puse a rezar en el medio de todos", relató el veintinciqueño, tras la hazaña en el campo de La Feliz con una marca de casi 50 metros.

Los campeones sanjuaninos resaltaron la importancia de los entrenamientos y de cuidarse para también llegar a conquistar los objetivos: el hacer gimnasio, mejorar la técnica y el comer saludable también es parte del plan.

En el final de la charla, Bruno y Matías dijeron cuáles son sus máximos sueños en este deporte que les dio podio y marca histórica para San Juan: "Soñamos en lo alto, llegar a un Juego Olímpico, también con representar a celeste y blanca en un Sudamericano", dijo el atleta. En tanto, el boxeador oriundo de Chimbas también compartió el deseo llegar a la competencia de los cinco anillos: "También quiero ser campeón del mundo, estar en las grandes ligas, ir a pelear a Los Ángeles a Japón".

Reviví la entrevista completa con Entretiempo: