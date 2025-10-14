martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Entretiempo

Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

Bruno Núñez, en boxeo, y Matías López, en lanzamiento de disco, cosecharon medalla de oro en la competencia que se disputó en La Feliz. La dupla de ganadores pasó por el streaming deportivo de Tiempo de San Juan.

Por Antonella Letizia
Sanjuaninos campeones.&nbsp;

Sanjuaninos campeones. 

La dupla de sanjuaninos dejó una marca histórica en Mar del Plata. Es que ambos se convirtieron en la primer medalla de oro para la provincia en sus disciplinas: Bruno Núñez en boxeo (categoría 69kg) y Matías López lo hizo en lanzamiento de disco. La pareja de deportistas pasó por Entretiempo, el streaming de Tiempo de San Juan y contaron cómo fue la experiencia y el camino para conquistar la gloria.

Lee además
Daniel Picante Pereyra en Entretiempo.
Entretiempo

'Picante' Pereyra, la voz del box: el rol en el cuadrilátero, el ida y vuelta con la Locomotora y la vez que cuidó a la Mona Jiménez
el gobernador orrego recibio a los alumnos sanjuaninos ganadores del primer premio nacional de robotica
En Casa de Gobierno

El gobernador Orrego recibió a los alumnos sanjuaninos ganadores del primer premio nacional de robótica
Captura de pantalla 2025-10-14 171409

"Laburamos mucho para conseguir eso, fueron entrenamientos de doble turno y por eso también las lágrimas de emoción", contó Bruno, el boxeador que hizo escuela en el Mocoroa. Además, agregó que se transformó en el primer medallista de oro: "Hicimos historia en el boxeo masculino. Era un sueño".

Por su parte, Matías, que trepó al primer lugar del podio en lanzamiento de disco, dijo: "Este año fui en busca de todo y se dio. Lancé último, tenía toda la presión y en mi bolso tenía un rosario y me puse a rezar en el medio de todos", relató el veintinciqueño, tras la hazaña en el campo de La Feliz con una marca de casi 50 metros.

Los campeones sanjuaninos resaltaron la importancia de los entrenamientos y de cuidarse para también llegar a conquistar los objetivos: el hacer gimnasio, mejorar la técnica y el comer saludable también es parte del plan.

En el final de la charla, Bruno y Matías dijeron cuáles son sus máximos sueños en este deporte que les dio podio y marca histórica para San Juan: "Soñamos en lo alto, llegar a un Juego Olímpico, también con representar a celeste y blanca en un Sudamericano", dijo el atleta. En tanto, el boxeador oriundo de Chimbas también compartió el deseo llegar a la competencia de los cinco anillos: "También quiero ser campeón del mundo, estar en las grandes ligas, ir a pelear a Los Ángeles a Japón".

Reviví la entrevista completa con Entretiempo:

Embed - Palpitamos el regreso de El Zonda y nos visitan dos campeones de los Juegos Evita | Entre tiempo | Tiempo de San Juan

Temas
Seguí leyendo

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones

Sanjuaninos se destacaron en el Campeonato Argentino y Open de BMX

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

Casi 10 millones de pesos en premio, lo que se repartirá entre dos sanjuaninos afortunados

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: "Algo inolvidable"

Los sanjuaninos, ¿ya no invierten en las ferreterías?: el panorama que el sector advirtió y los materiales más vendidos en 2025

Los psicólogos sanjuaninos actualizaron las prestaciones: un mes de terapia ronda entre los $66.000 y los $132.000

Tras la desaparición en Chimbas, los gamers sanjuaninos hablaron: así es el mundo del Free Fire y los peligros por posibles casos de grooming

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi, Leandro Paredes y Nahuel Molina, en un entrenamiento en Miami.
Amistoso internacional

Con Messi y un debutante, cuál es el posible 11 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inflación en San Juan.
Informe

La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados
Paren en Off

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Sanjuaninos campeones. 
Entretiempo

Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV