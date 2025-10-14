Confirmaron el árbitro que dirigirá a San Martín en la 'final' frente a Independiente

San Martín-Independiente tiene árbitro confirmado.

La victoria frente a San Lorenzo se saboreó poco. Los resultados ajenos no acompañaron y el equipo sanjuanino volvió a quedar hundido en la zona roja de los promedios. Con este panorama, y con la seguidilla de partidos importantes que se le vienen, no tiene mucho que pensar: confirmaron al juez que estará en el cruce frente a Independiente.

El Verdinegro chocará ante el Rojo de Gustavo Quinteros, el próximo domingo desde las 18hs en el Hilario Sánchez. El árbitro principal será Andrés Merlos, quien estará acompañado por el primer asistente Damián Espinoza, Marcos Horticolou como segundo juez y el cuarto será Gastón Monsón Brizuela. Además, en la cabina de VAR estará José Carreras y Sebastián Bresba.

Ambos equipos vienen con presentes parecidos, pero el que la tiene más complicada es San Martín, ya que la zona del descenso no lo acompaña en los promedios ni en la tala anual. En cambio, el Rojo, que sigue sin poder levantar en el campeonato y está último en la Zona B con 6 unidades, está lejos del cuadrado rojo. Captura de pantalla 2025-10-14 162807

