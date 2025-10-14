martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera División

Confirmaron el árbitro que dirigirá a San Martín en la 'final' frente a Independiente

Este martes anunciaron quien será el juez que dirigirá el encuentro entre verdinegros y rojos en el Hilario Sánchez este próximo domingo. El elenco sanjuanino no tiene muchas opciones y necesita ganar para seguir con vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín-Independiente tiene árbitro confirmado.

San Martín-Independiente tiene árbitro confirmado.

La victoria frente a San Lorenzo se saboreó poco. Los resultados ajenos no acompañaron y el equipo sanjuanino volvió a quedar hundido en la zona roja de los promedios. Con este panorama, y con la seguidilla de partidos importantes que se le vienen, no tiene mucho que pensar: confirmaron al juez que estará en el cruce frente a Independiente.

Lee además
una baja, dos dudas y un regreso: el equipo que piensa independiente para visitar a san martin en san juan
Partido clave

Una baja, dos dudas y un regreso: el equipo que piensa Independiente para visitar a San Martín en San Juan
otro miembro de la barrabrava de san martin arreglo condena y quedo en libertad
"LBPV" vs "La Nueva Generación"

Otro miembro de la barrabrava de San Martín arregló condena y quedó en libertad

El Verdinegro chocará ante el Rojo de Gustavo Quinteros, el próximo domingo desde las 18hs en el Hilario Sánchez. El árbitro principal será Andrés Merlos, quien estará acompañado por el primer asistente Damián Espinoza, Marcos Horticolou como segundo juez y el cuarto será Gastón Monsón Brizuela. Además, en la cabina de VAR estará José Carreras y Sebastián Bresba.

Ambos equipos vienen con presentes parecidos, pero el que la tiene más complicada es San Martín, ya que la zona del descenso no lo acompaña en los promedios ni en la tala anual. En cambio, el Rojo, que sigue sin poder levantar en el campeonato y está último en la Zona B con 6 unidades, está lejos del cuadrado rojo.

Captura de pantalla 2025-10-14 162807

Temas
Seguí leyendo

San Martín, cada partido una final: Aldosivi es el otro complicado y el duelo con el Tomba podría ser decisivo

Festejos verdinegros: la intimidad del vestuario tras el triunfazo de San Martín ante San Lorenzo

La Reserva de San Martín se quedó con un triunfazo ante Independiente y sueña con la clasificación

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Enfrentamiento entre facciones de la barra de San Martín: uno fue enviado al penal

El museo de camisetas de Nazareno Fúnez y el rinconcito especial que ocupa la de San Martín: "Esta es la campeona"

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Un rugbier sanjuanino, en la concentración nacional M19 de Buenos Aires

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi, Leandro Paredes y Nahuel Molina, en un entrenamiento en Miami.
Amistoso internacional

Con Messi y un debutante, cuál es el posible 11 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: Si pierde, no seremos generosos con Argentina
Estados Unidos

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda
Paso a paso

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda