Una baja, dos dudas y un regreso: el equipo que piensa Independiente para visitar a San Martín en San Juan

Independiente afronta una nueva semana de trabajo marcada por los inconvenientes en la conformación del equipo. Con una baja confirmada, dos futbolistas en duda y una buena noticia en defensa, el conjunto de Avellaneda visitará a un Santo sanjuanino que también irá por la victoria que le permita seguir aferrado a la ilusión de quedarse en Primera.

La única ausencia segura será la de Santiago Montiel , expulsado por doble amarilla en la derrota ante Lanús y que deberá cumplir una fecha de suspensión. A su vez, Nicolás Freire continúa en recuperación de un desgarro que lo marginó de varios encuentros, mientras que Felipe Loyola sigue entre algodones tras sufrir un traumatismo costal. Ambos serán evaluados en los próximos entrenamientos para determinar si pueden estar en la delegación que viaje a San Juan.

En contrapartida, Franco Paredes vuelve a estar disponible tras cumplir su sanción luego de la roja ante Godoy Cruz. Su regreso representa un alivio para Gustavo Quinteros, exDT de San Martín, que podría rearmar la defensa con más variantes.

Independiente, que todavía no logró sumar de a tres en el Clausura, intentará aprovechar esta visita al Verdinegro para cortar la racha negativa y recuperar confianza en un campeonato que lo tiene en los últimos lugares.