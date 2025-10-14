martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Queda poco

Inglaterra, el primer Europeo clasificado al Mundial: uno a uno todos los que sacaron boleto

La cita mundialista, que tendrá a Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones y protagonistas, sigue sumando protagonistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inglaterra el primer clasificado de Europa.&nbsp;

Inglaterra el primer clasificado de Europa. 

El Mundial ya se palpita, se comienzan a definir las Eliminatorias continentales y se conocen los primeros clasificados. Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones y protagonistas y, por tal razón, no disputan el proceso clasificatorio. La Selección Argentina, goleando a Brasil en marzo en el Monumental, aseguró su boleto y estará en la cita.

Lee además
Lionel Messi, Leandro Paredes y Nahuel Molina, en un entrenamiento en Miami.
Amistoso internacional

Con Messi y un debutante, cuál es el posible 11 de la Selección Argentina ante Puerto Rico
Sanjuaninos campeones. 
Entretiempo

Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

La Scaloneta es el primer seleccionado de la Conmebol que confirmó su presencia en la siguiente Copa del Mundo, en la que será cabeza de serie y buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi. Le siguieron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia. Bolivia obtuvo su plaza en el repechaje.

Estados Unidos, Canadá y México contarán -por ahora- con la presencia de Japón, Irán, Uzbekistán, Australia, Jordania y Corea del Sur producto de las Eliminatorias de Asia. Quedan dos cupos y medio a definirse a fin de año.

En Oceanía, Nueva Zelanda ya aseguró su pasaje al próximo Mundial. Por su parte, Nueva Caledonia tiene su lugar en el repechaje que se llevará a cabo en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante marzo próximo, en la última fecha FIFA de Eliminatorias.

Marruecos, Túnez y Egipto sellaron su participación en la Copa del Mundo y fueron los primeros clasificados de África. Le siguieron Egipto, Argelia, Ghana y Sudáfrica (tras 16 años), mientras que una de las máximas sorpresas será la participación de Cabo Verde, que disputará el Mundial por primera vez y será el país más pequeño.

El primer europeo en clasificarse fue Inglaterra, que vapuleó a Letonia y sacó pasaje dos fechas antes. Qatar, organizador del Mundial 2022, derrotó a Emiratos Árabes y se metió en la edición 2026.

Todos los clasificados al Mundial 2026

Canadá - Anfitrión

México - Anfitrión

Estados Unidos - Anfitrión

Argentina

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Seguí leyendo

Un rugbier sanjuanino, en la concentración nacional M19 de Buenos Aires

Confirmaron el árbitro que dirigirá a San Martín en la 'final' frente a Independiente

Una baja, dos dudas y un regreso: el equipo que piensa Independiente para visitar a San Martín en San Juan

Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino

Cuatro sanjuaninos competirán en el Mundial de Paraciclismo de Pista

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones

Escándalo: los hinchas de San Lorenzo corrieron a Moretti y tuvo que escapar en un patrullero

La Liga Sanjuanina confirmó que el polémico audio es de un árbitro y ya fue identificado: ¿y ahora?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi, Leandro Paredes y Nahuel Molina, en un entrenamiento en Miami.
Amistoso internacional

Con Messi y un debutante, cuál es el posible 11 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inflación en San Juan.
Informe

La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados
Paren en Off

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Sanjuaninos campeones. 
Entretiempo

Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV