Inglaterra, el primer Europeo clasificado al Mundial: uno a uno todos los que sacaron boleto

El Mundial ya se palpita, se comienzan a definir las Eliminatorias continentales y se conocen los primeros clasificados. Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones y protagonistas y, por tal razón, no disputan el proceso clasificatorio. La Selección Argentina, goleando a Brasil en marzo en el Monumental, aseguró su boleto y estará en la cita.
La Scaloneta es el primer seleccionado de la Conmebol que confirmó su presencia en la siguiente Copa del Mundo, en la que será cabeza de serie y buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi. Le siguieron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia. Bolivia obtuvo su plaza en el repechaje.
Estados Unidos, Canadá y México contarán -por ahora- con la presencia de Japón, Irán, Uzbekistán, Australia, Jordania y Corea del Sur producto de las Eliminatorias de Asia. Quedan dos cupos y medio a definirse a fin de año.
En Oceanía, Nueva Zelanda ya aseguró su pasaje al próximo Mundial. Por su parte, Nueva Caledonia tiene su lugar en el repechaje que se llevará a cabo en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante marzo próximo, en la última fecha FIFA de Eliminatorias.
Marruecos, Túnez y Egipto sellaron su participación en la Copa del Mundo y fueron los primeros clasificados de África. Le siguieron Egipto, Argelia, Ghana y Sudáfrica (tras 16 años), mientras que una de las máximas sorpresas será la participación de Cabo Verde, que disputará el Mundial por primera vez y será el país más pequeño.
El primer europeo en clasificarse fue Inglaterra, que vapuleó a Letonia y sacó pasaje dos fechas antes. Qatar, organizador del Mundial 2022, derrotó a Emiratos Árabes y se metió en la edición 2026.
Todos los clasificados al Mundial 2026
Canadá - Anfitrión
México - Anfitrión
Estados Unidos - Anfitrión
Argentina
Japón
Nueva Zelanda
Irán
Uzbekistán
Corea del Sur
Jordania
Australia
Brasil
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Colombia
Marruecos
Túnez
Egipto
Argelia
Ghana
Cabo Verde
Sudáfrica
Qatar
Inglaterra
Arabia Saudita