Inglaterra, el primer Europeo clasificado al Mundial: uno a uno todos los que sacaron boleto

El Mundial ya se palpita, se comienzan a definir las Eliminatorias continentales y se conocen los primeros clasificados. Estados Unidos, Canadá y México serán anfitriones y protagonistas y, por tal razón, no disputan el proceso clasificatorio. La Selección Argentina , goleando a Brasil en marzo en el Monumental, aseguró su boleto y estará en la cita.

Amistoso internacional Con Messi y un debutante, cuál es el posible 11 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

La Scaloneta es el primer seleccionado de la Conmebol que confirmó su presencia en la siguiente Copa del Mundo, en la que será cabeza de serie y buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi. Le siguieron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia. Bolivia obtuvo su plaza en el repechaje.

Estados Unidos, Canadá y México contarán -por ahora- con la presencia de Japón, Irán, Uzbekistán, Australia, Jordania y Corea del Sur producto de las Eliminatorias de Asia. Quedan dos cupos y medio a definirse a fin de año.

En Oceanía, Nueva Zelanda ya aseguró su pasaje al próximo Mundial. Por su parte, Nueva Caledonia tiene su lugar en el repechaje que se llevará a cabo en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante marzo próximo, en la última fecha FIFA de Eliminatorias.

Marruecos, Túnez y Egipto sellaron su participación en la Copa del Mundo y fueron los primeros clasificados de África. Le siguieron Egipto, Argelia, Ghana y Sudáfrica (tras 16 años), mientras que una de las máximas sorpresas será la participación de Cabo Verde, que disputará el Mundial por primera vez y será el país más pequeño.

El primer europeo en clasificarse fue Inglaterra, que vapuleó a Letonia y sacó pasaje dos fechas antes. Qatar, organizador del Mundial 2022, derrotó a Emiratos Árabes y se metió en la edición 2026.

Todos los clasificados al Mundial 2026

Canadá - Anfitrión

México - Anfitrión

Estados Unidos - Anfitrión

Argentina

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita