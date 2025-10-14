Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino

El pasado viernes 10 de octubre, se disputó la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino en la cancha de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar, con emocionantes encuentros y goles en ambas zonas del campeonato.
La jornada comenzó con un partido contundente de Nottingham Miedo, que goleó 13-0 a Picante de Pollo, mostrando un gran poder ofensivo. Por su parte, Inter consiguió un ajustado triunfo 2-1 sobre Aston, mientras que Red Bull venció 1-0 a Nova en un encuentro parejo que se definió en la recta final.
Resultados de Zona A:
Zona B
En la Zona B, Celtic logró imponerse 1-0 sobre Deportes en un partido muy disputado. La jornada continuó con la amplia victoria de Bienestar, que goleó 7-1 a Gin Toxic, demostrando gran efectividad en ataque. Por último, Adove superó 6-2 a Adovitas, sumando tres puntos importantes en la tabla de posiciones.
Resultados de Zona B:
-
Deportes 0-1 Celtic
-
Bienestar 7-1 Gin Toxic
-
Adovitas 2-6 Adove
Así quedaron las tablas de posiciones:
Tabla de goleadoras:
Fixture fecha 5: