Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino

El pasado viernes 10 de octubre , se disputó la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino en la cancha de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar , con emocionantes encuentros y goles en ambas zonas del campeonato.

La jornada comenzó con un partido contundente de Nottingham Miedo, que goleó 13-0 a Picante de Pollo, mostrando un gran poder ofensivo. Por su parte, Inter consiguió un ajustado triunfo 2-1 sobre Aston, mientras que Red Bull venció 1-0 a Nova en un encuentro parejo que se definió en la recta final.

Resultados de Zona A:

Nottingham Miedo 13-0 Picante de Pollo

Inter 2-1 Aston

Nova 0-1 Red Bull

Zona B

En la Zona B, Celtic logró imponerse 1-0 sobre Deportes en un partido muy disputado. La jornada continuó con la amplia victoria de Bienestar, que goleó 7-1 a Gin Toxic, demostrando gran efectividad en ataque. Por último, Adove superó 6-2 a Adovitas, sumando tres puntos importantes en la tabla de posiciones.

Resultados de Zona B:

Deportes 0-1 Celtic

Bienestar 7-1 Gin Toxic

Adovitas 2-6 Adove

Así quedaron las tablas de posiciones:

10

Tabla de goleadoras:

11

Fixture fecha 5: