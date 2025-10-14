De la falta de presencia nacional a los "palos en la rueda" que pone el peronismo: Miodowsky analizó la campaña y la gestión de San Juan

Sergio Miodowsky fue el invitado de este lunes en Paren las rotativas (edición streaming) y, en una extensa entrevista, analizó el tramo final de la campaña y la situación política y económica que atraviesa la provincia. El intendente de Rivadavia , uno de los hombres de confianza del gobernador Marcelo Orrego , repasó los desafíos de la gestión, la estrategia electoral y la relación con el Gobierno nacional.

El jefe comunal destacó el trabajo conjunto entre los municipios y la Provincia pese al difícil contexto financiero. “Hoy el gobernador gobierna con casi el 50% menos de los recursos que tenían gestiones anteriores. Aun así, se han logrado avances como el boleto estudiantil gratuito, nuevas obras viales y más presencia policial en la calle”, dijo.

Miodowsky, que también coordina la campaña legislativa de Juntos por San Juan, consideró que la gente “valora la cercanía y la gestión” de los candidatos orreguistas. “A Fabián lo reciben con mucho cariño en todos los departamentos, eso no se compra, se genera. La gente sabe quién es quién”, aseguró, en alusión a Fabián Martín, cabeza de lista a diputado nacional.

Consultado sobre la decisión de competir sin alianza con La Libertad Avanza, explicó que el espacio priorizó la independencia y los intereses provinciales. “Nosotros necesitamos diputados que respondan a San Juan”, subrayó.

En otro tramo, el intendente se refirió a la postura del justicialismo y fue tajante: “Hay algunos dirigentes que ponen palos en la rueda. Eso tiene que terminar. Hay que dejar los personalismos y mirar para adelante. El árbol no debe tapar el bosque”.

También habló del presidente Javier Milei y su vínculo con las provincias: “Quizás le ha faltado más presencia a los funcionarios nacionales, salir más, visitar más las provincias. No hay que tratar de enemigos a quienes piensan distinto”, sostuvo, aunque deseó que “ojalá lleguen los dólares y se vea reflejado en obras, rutas y trabajo genuino”.

En cuanto al clima electoral, Miodowsky remarcó que los sanjuaninos “saben bien lo que quieren y no quieren volver al pasado”. Según él, la gente distingue entre proyectos provinciales y nacionalismos extremos: “Nosotros no somos Milei, ni Cristina Kirchner, ni viejos gobernadores. Representamos solo a los sanjuaninos”.

Mirá la entrevista completa: