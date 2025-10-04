sábado 4 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren las Rotativas

"Estamos en un mundo bisagra": la mirada crítica de Gustavo Martínez sobre Milei, la política y el periodismo

En una entrevista íntima, el periodista argentino reflexionó sobre el presente electoral y social del país. Denunció la falta de debate, el desencanto ciudadano y aseguró que el gobierno de Javier Milei es “peor de lo que imaginaba”. Además, repasó su trayectoria profesional y recordó un episodio violento que lo marcó en los años 90.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gustavo martinez

Gustavo Martínez habla sin vueltas. El periodista, con más de tres décadas de oficio encima, se sentó en el programa Paren las Rotativas y arrancó con una frase que resume su mirada sobre este tiempo: “¿Qué campaña? No hay clima electoral”. Lo dice con la serenidad de quien ha visto pasar gobiernos, crisis y promesas incumplidas, pero también con la decepción de notar que la democracia que lo entusiasmó en los 80 hoy parece deshilachada. “Ya no hay debate, no hay propuestas, no hay entusiasmo. La gente está cansada, no se siente representada”, sentencia, en un diagnóstico que mezcla bronca y resignación.

Lee además
mano a mano con gioja: de palito ortega a la marcha peronista, del recuerdo de nestor a la confesion sobre unac y el freno a milei video
Paren las Rotativas

Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei
Laura Villagra y Gabriela Trad, integrantes de Leda del Revés, en Media Hora Entre Preguntas video
Media Hora Entre Preguntas

Gabriela Trad, Laura Villagra y un viaje de sentimiento cuyano a través de 'Leda del Revés'

El periodista asegura que en la calle se respira apatía, incluso más que bronca. Una apatía que, en su lectura, se traduce en una crisis de representatividad difícil de revertir. “Más de la mitad de la gente dice que no quiere saber nada con la política. Si esa desilusión se traduce en no ir a votar, ¿qué legitimidad pueden tener los representantes?”, se pregunta.

La conversación inevitablemente se desplaza hacia el gobierno nacional. Allí, Martínez no ahorra palabras: “Milei resultó ser peor de lo que imaginaba, y eso que lo imaginaba bastante mal”. Critica su embestida contra el periodismo y reconoce que, aunque parte de la sociedad lo banca porque “está haciendo lo que dijo”, el costo de ese apoyo se mide en la pérdida de calidad de vida.

Su mirada tampoco es optimista con la oposición. Habla de un peronismo “atado con alambre, unido por el espanto” y de dirigentes que parecen más preocupados por conservar espacios que por ofrecer un rumbo. “Hoy todo es imagen, redes y eslóganes. No hay convicciones ni propuestas claras”, sentencia.

Más allá de la coyuntura, Martínez también se permite mirar hacia atrás y repasar su carrera. Recuerda sus comienzos, la timidez frente a la cámara y los desafíos que fue superando con el oficio. En el camino, también hubo golpes: un episodio violento durante una protesta social en los 90 que lo marcó para siempre.

Con más de tres décadas en la profesión, se confiesa decepcionado no solo de la política, sino también del periodismo: “Hay una crisis de credibilidad generalizada, y nosotros no estamos afuera de eso”. Sin embargo, aún conserva una esperanza: que de este “mundo bisagra”, como lo define citando a Gramsci, pueda emerger algo distinto. “Espero que lo que viene sea más humano, más justo y más igualitario. Aunque por ahora, lo único que veo son monstruos dando vueltas”.

Reviví la entrevista completa:

Embed - Gustvo Martínez en Paren las Rotativas
Seguí leyendo

Las confesiones de Mauricio Bazán, uno de los rostros de la tele sanjuanina: "Yo estaba perdido, el periodismo me marcó el camino"

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa
Barrio Echeverría

Asesinaron a una mujer tras una balacera en Capital: un hombre fue detenido en el techo de una casa

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital
Crimen en el B° Echeverría

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Te Puede Interesar

El paso a paso del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado
Conmoción en Capital

El paso a paso del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Contenido crucial

Las claves infaltables a considerar para la Educación Financiera en las escuelas, contadas por especialistas en economía

Dolor por la muerte de una joven en Jáchal y el comunicado del gimnasio
Conmoción

Dolor por la muerte de una joven en Jáchal y el comunicado del gimnasio

Estamos en un mundo bisagra: la mirada crítica de Gustavo Martínez sobre Milei, la política y el periodismo video
Paren las Rotativas

"Estamos en un mundo bisagra": la mirada crítica de Gustavo Martínez sobre Milei, la política y el periodismo

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital
Crimen en el B° Echeverría

Un problema de bandas de vieja data, el principal móvil sobre el asesinato de Nicole Bajinai en Capital