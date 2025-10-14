Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Con Paren en Off seguimos recorriendo las casas de los candidatos a diputado de cara a las Elecciones Legislativas del 26 de octubre. Esta vez le tocó a Marcelo Pereyra , el candidato ocupa el segundo lugar suplente en la lista de la Cruzada Renovadora, y nos mostró cómo vive.

En una vivienda del IPV ubicada en Rawson, donde la mayoría son retirados de las Fuerzas Armadas, Pereyra reveló que sus inicios en la política tuvieron que ver con un reclamo salarial de la fuerza de seguridad de la que formaba parte dese los 15 años. Fue entonces cuando se dio cuenta que la militancia era el único camino para lograr un cambio. Así lo hizo, cuando el partido que lidera Alfredo Avelín le dio el lugar.

En su casa, el candidato atesora una colección de autos antiguos miniatura que le regaló su esposa, tiene varios gatitos a los que adora y a los que les fabricó camitas con cajones de madera. Además, tres figuras de superhéroes adornan su repisa, aunque reconoce que su favorito es Batman porque "es un ciudadano común que cambia las cosas".

Conocé más de la vida de Marcelo Pereyra en el siguiente video: