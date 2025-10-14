martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren en Off

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

El ex militar es candidato por la Cruzada Renovadora y nos abrió las puertas de su hogar en Rawson, en un house tour imperdible para Paren en Off. Conocé de cerca cómo es el día a día del candidato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-14 at 14.18.56

Con Paren en Off seguimos recorriendo las casas de los candidatos a diputado de cara a las Elecciones Legislativas del 26 de octubre. Esta vez le tocó a Marcelo Pereyra, el candidato ocupa el segundo lugar suplente en la lista de la Cruzada Renovadora, y nos mostró cómo vive.

Lee además
pedro rodriguez, el candidato caucetero de provincias unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas
Paren en Off

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas
house tour con rosa palma: la enfermera y candidata a diputada, abrio la puerta de su hogar en un tradicional barrio de chimbas
Paren en Off

House tour con Rosa Palma: la enfermera y candidata a diputada, abrió la puerta de su hogar en un tradicional barrio de Chimbas

En una vivienda del IPV ubicada en Rawson, donde la mayoría son retirados de las Fuerzas Armadas, Pereyra reveló que sus inicios en la política tuvieron que ver con un reclamo salarial de la fuerza de seguridad de la que formaba parte dese los 15 años. Fue entonces cuando se dio cuenta que la militancia era el único camino para lograr un cambio. Así lo hizo, cuando el partido que lidera Alfredo Avelín le dio el lugar.

En su casa, el candidato atesora una colección de autos antiguos miniatura que le regaló su esposa, tiene varios gatitos a los que adora y a los que les fabricó camitas con cajones de madera. Además, tres figuras de superhéroes adornan su repisa, aunque reconoce que su favorito es Batman porque "es un ciudadano común que cambia las cosas".

Conocé más de la vida de Marcelo Pereyra en el siguiente video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy #parenenoff Marcelo Pereyra, candidato suplente por la Cruzada Renovadora, nos abrió las puertas de su hogar para un recorrido único. Entre autitos de colección, gatitos rescatados y su fanatismo por Batman, conocimos el lado más íntimo del ex militar que hoy apuesta a la política En la previa de las Elecciones Legislativas del 26 de octubre, seguimos recorriendo las casas de los candidatos con Paren en Off. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #HouseTour #ParenEnOff #Elecciones2025 #CruzadaRenovadora #Rawson #Candidatos #MarceloPereyra #Autitos #Gatitos #BatmanFan"

Temas
Seguí leyendo

Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades

House tour con Juan Sancassani: su casa en un tradicional barrio santaluceño, su familia y los asados con amigos

Entramos a la casa de Carlos Jaime, candidato de Por San Juan: un lugar para relajarse en el campo, lejos del ruido de la ciudad

Endeudados con la tarjeta de crédito: Un fallo judicial ampara a los deudores

El gobierno nacional confirmó feriados cambiarios y bancarios

Con plazo vencido, ¿qué pasará con la intervención de la Federación Gaucha Sanjuanina?

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inflación en San Juan.
Informe

La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados
Paren en Off

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Sanjuaninos campeones. 
Entretiempo

Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV