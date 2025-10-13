La Liga Sanjuanina confirmó que el polémico audio es de un árbitro y ya fue identificado: ¿y ahora?

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que el audio difundido este lunes por Tiempo de San Juan corresponde a un árbitro que actualmente dirige en la Primera División local. Según informaron fuentes de la sede de calle Santa Fe, el juez ya fue identificado y el caso fue elevado al Tribunal de Penas , que deberá investigar lo ocurrido y citar al implicado.

Los dirigentes aseguraron que se enteraron de la existencia del material a través de la publicación de este medio, y que tras escuchar el audio y verificar su autenticidad decidieron actuar de inmediato. “Una vez que confirmamos que se trataba de uno de nuestros árbitros, remitimos todo al Tribunal para que actúe”, señalaron.

El audio, revelado por este medio, contiene una frase llamativa: “Vamos a ir por la visita”, dicha por el árbitro en la previa de un partido, en referencia presuntamente a favorecer a un equipo. En el mensaje que acompañó el material y llegó de un anónimo decía: “Un árbitro de Liga Sanjuanina tratando de arreglar un partido por apuestas deportivas. En la cual sigue dirigiendo con normalidad”.

El registro es del año pasado, cuando San Martín aún competía en la Primera Nacional y mantenía actividad en el torneo local.

No es la primera vez que se filtra un documento de este tipo. En mayo pasado aparecieron mensajes que involucraban a un dirigente y al exárbitro Benito Casibar, a quien se le habría ofrecido dinero para favorecer a un equipo. Aquella vez, Casibar y su colega Armando Pelleriti fueron expulsados de la Liga.

Ahora este nuevo audio llega mientras la La Liga insiste ante la Justicia para que se reabra la denuncia por presuntas apuestas ilegales en el fútbol local, que había sido desestimada por el fiscal Nicolás Alvo. La presentación, firmada por el abogado Ezequiel Zamora, denuncia el uso indebido de escudos y logos de clubes sanjuaninos en plataformas como BPlay, XBet y Celu Apuestas, y advierte además sobre la posible participación de menores de edad en esas apuestas.

Además, el expediente judicial también menciona la sospecha de arreglos de partidos, un tema que vuelve a estar en el centro de la escena tras la aparición de este nuevo audio.