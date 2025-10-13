Chiquito Romero, ¿jugará con Francisco Álvarez?: el detalle que falta para que se convierta en arquero de Argentinos

Sergio Romero está a un paso de cambiar la Bombonera por el Diego Armando Maradona. Sin lugar en Boca durante todo el 2025 y con su contrato venciendo en diciembre, Chiquito podría convertirse en refuerzo de Argentinos Juniors y ser compañero de Francisco Álvarez y Matías Giménez (lesionado) para lo que queda de la Copa Argentina, donde el Bicho deberá enfrentar a Belgrano en las semifinales.

La movida surgió como una opción inesperada pero concreta tras la lesión de Diego "Ruso" Rodríguez, arquero titular del equipo de Nicolás Diez. Con el tiempo en contra y la necesidad de incorporar, el cuerpo técnico de La Paternal apuntó alto: Chiquito es el plan A. Y ya se dio el primer paso.

Este lunes hubo una reunión positiva entre el arquero y la dirigencia de Argentinos, donde quedó encaminado un acuerdo por contrato hasta fin de año. Lo único que falta es destrabar su desvinculación del Xeneize, donde hoy no figura ni entre los tres primeros arqueros para el cuerpo técnico que comanda Claudio Úbeda, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

En Boca, la salida no sería un problema: Juan Román Riquelme y compañía no le pondrán trabas a un jugador que no está en los planes ni para el banco. Hoy, Agustín Marchesín es el titular, mientras que Leandro Brey -declarado intransferible pese al sondeo que hubo por él- y Javier García completan el plantel. Chiquito, afuera de toda consideración, mira los partidos desde la platea y ya sabe que no le renovarán cuando se venza su vínculo en diciembre.

A pesar de no haber atajado ni un minuto en lo que va del año, en el Bicho lo ven como una figura de experiencia clave para una instancia decisiva. Claro que para que se dé, además de romper el vínculo con Boca, Romero deberá aceptar una importante rebaja salarial, ya que su contrato actual está muy por encima de lo que puede ofrecer Argentinos.

Si bien el reglamento de AFA impide que pueda ser inscripto para el Torneo Clausura, donde ya venció el plazo (se cerró al completarse el 70% del torneo, en la fecha 11), el club de La Paternal apuesta todo a que el pedido especial para la Copa Argentina sea aprobado. De ser así, irán a fondo. En la lista de posibles refuerzos que Nicolás Diez empezó a diagramar, Romero encabeza la nómina, con Facundo Altamirano (hoy en San Lorenzo) como alternativa en caso de que la operación se caiga.

Entre la tarde-noche del lunes y este martes podría cerrarse el pase. Si todo se da, Chiquito tendrá una última gran oportunidad de mostrarse bajo los tres palos y, por qué no, de irse del fútbol argentino como lo imaginó: atajando partidos importantes y no colgado en el banco.