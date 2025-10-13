lunes 13 de octubre 2025

Preocupación

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones

Se trata de un jugador de futsal y un rugbier, quienes protagonizaron el violento siniestro vial el sábado por la madrugada. Sus familias solicitaron el apoyo de la comunidad, mientras permanecen internados en el Hospital Rawson.

Por Giulia Lux
Luego de protagonizar una violenta caída, mientras se desplazaban en una moto, dos deportistas sanjuaninos terminaron internados y ahora luchan por su vida. Se trata de Tomás Bustos, jugador de futsal de Pumas, y de Mateo Venturin, un rugbier sanjuanino, quienes permanecen en el Hospital Rawson con estado reservado. Por esa razón, sus familias, preocupadas por la situación crítica, solicitaron el apoyo a la comunidad.

El siniestro ocurrió en la madrugada del sábado, en inmediaciones de Ignacio de la Roza y Nuche, en Capital, donde los chicos de 21 años -por motivos que se desconocen- perdieron el control de la motocicleta y, posteriormente, cayeron al pavimento. Como consecuencia, ambos resultaron severamente heridos y por tanto debieron ser trasladados de urgencia al nosocomio.

Según señaló una fuente del entorno familiar, el joven vinculado al mundo de la guinda se encuentra en coma y tiene comprometidas sus vértebras, entre otras lesiones que sufrió. Por su parte, el futbolista presentó un fuerte golpe en la cabeza y, pese a no haber tenido casco, sería quien la sacó más barata. "Lo de Tomás es un milagro", manifestó su madre, Mónica.

image

Acorde indicaron las fuentes, el siniestro se produjo luego de una noche compartida entre amigos. Los jóvenes estuvieron en un cumpleaños y, de regreso a sus casas, se produjo la caída.

Tomás y Mateo no sólo compartían la pasión por el deporte, sino también una amistad de toda la vida: fueron compañeros de escuela, vecinos y prácticamente hermanos del corazón. La noticia conmocionó a la comunidad deportiva local, donde ambos jóvenes son muy queridos. Los clubes y sus allegados iniciaron cadenas de oración, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, pidiendo fuerza y acompañamiento para sus familias en este momento tan difícil.

image

Temas
