Carrera contra el vandalismo en escuelas de San Juan: no terminan de pintarlas y ya tienen grafitis nuevos

La situación es de no creer. Ayer, mientras los trabajadores de Obras Menores del Ministerio de Infraestructura pintaban la pared externa del Colegio Nacional por Avenida Rioja, descubrieron que ya había un grafiti nuevo en la pared del frente del establecimiento que da a calle Santa Fe, que habían pintado el día anterior. Ante la mirada absorta de las autoridades, los pintores regresaron para cubrir la pintura azul con el fin de volver a limpiar. Consultadas sobre la situación, las autoridades aseguran que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática que se da principalmente en las escuelas céntricas y de mayor tamaño.

“Estos casos se están ocurriendo habitualmente en estas escuelas que son muy concurridas y muy céntricas. Esta situación de vandalismo no se vive en las escuelas alejadas, pero las del centro son un problema”, aseguró a Tiempo de San Juan Jorge Samat, director de Obas Menores sobre los hechos que se vivieron también, por ejemplo, en la escuela Clara Rosa de Cortines y que temen que se repita en la Escuela Normal Sarmiento, cuyas paredes están siendo restauradas en este momento.

Aunque al mismo tiempo aseguró: “Más allá de eso, tenemos que seguir interviniendo, arreglando. Entre el año pasado y este año, hemos pintado 200 de los 462 edificios escolares de la provincia. La idea es seguir en este ritmo para ver si entre el 2026 y el 2027 podemos lograr alcanzar la totalidad de las escuelas, mejorando la estética y el ambiente de estudio, que es lo más importante”.

En cuanto a posibles medidas de seguridad, el funcionario detalló que, “se está analizando en conjunto con las autoridades del Ministerio de Educación cómo podemos hacer para controlar los edificios para asegurarnos que las obras de reparación perduren en el tiempo, tanto en el interior como afuera de los establecimientos. En casos particulares se está hablando de qué tipo de seguridad externa se podría utilizar, pero todavía no hay nada definido

La reacción de los alumnos ante las reparaciones

Más allá de los hechos de vandalismo callejeros, que se registran en el exterior de las escuelas, las autoridades se enfrentan también a las roturas generadas por los propios alumnos en el interior de ellas.

“Además de la pintura se están desarrollando otros arreglos internos, como la reparación de los sanitarios y la carpintería. En algunos casos hemos hecho mejoras y han perdurado más de lo que esperábamos. Porque, a veces, al ver que su propio espacio está mejorar, los chicos se apropian del edificio y lo cuidan. Pero esto no quiere decir que no haya vandalismo, principalmente en el caso de la pintura y los grupos sanitarios. Los chicos son jóvenes y capaz que a esa edad lo ven como una travesura. Sin dudas está en nosotros, los docentes y los padres seguir educando para que esto no suceda”, sostuvo el funcionario.

El avance de la obra en la Escuela Normal Sarmiento

Por otra parte, Samat se refirió a las obras de restauración en las paredes externas de la Escuela Normal Sarmiento que dan a la Avenida Libertador, que estaban completamente cubiertas por grafitis y necesitaban un abordaje especial debido a que el edificio es Monumento Nacional.

Sobre el establecimiento, comentó que: “Por el momento, los muros están cubiertos con una tela verde y los hemos dejado de ese modo para darles seguridad hasta que finalicen las etapas de la tarea de restauración y limpieza. Tenemos todavía dos semanas de trabajo allí, porque nos quedan algunos detalles que finalizar”.