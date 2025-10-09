jueves 9 de octubre 2025

En detalle

Cuándo y cómo será el inédito simulacro de sismo que se vivirá en simultáneo en las 1.249 escuelas de San Juan

Las autoridades del Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad presentaron el Plan Provincial de Evacuación de Escuelas. ¿De qué se trata?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo será el simulacro que se realizará el próximo lunes en todas las escuelas de San Juan.

El próximo lunes 13 de octubre, en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la provincia de San Juan será escenario de un hecho sin precedentes en materia de seguridad escolar: un simulacro de sismo que se realizará por primera vez en simultáneo (por turno) en las 1.249 escuelas, que funcionan en los 594 edificios distribuidos en todo el territorio sanjuanino.

Se trata de la ejecución del Plan Provincial de Evacuación de Escuelas, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, con la colaboración de la Dirección de Protección Civil. El objetivo: fortalecer la preparación ante emergencias, especialmente sismos, en una de las provincias con mayor actividad sísmica del país. La práctica incluirá a todas las escuelas y niveles, tanto de modalidad pública como privada.

¿Cómo será el operativo?

El simulacro será obligatorio y simultáneo, y se desarrollará según los turnos de cursada de cada institución educativa:

  • 10:00 h – Turno mañana
  • 12:00 h - Interturno
  • 16:00 h – Turno tarde
  • 18:00 h – Turno vespertino
  • 21:00 h – Turno nocturno

Participarán docentes, estudiantes, personal directivo y auxiliares en un ejercicio que busca medir la capacidad de respuesta y aplicar los procedimientos aprendidos durante meses de preparación.

Entre organización y capacitaciones

Desde abril de este año, más de 3.000 docentes y no docentes fueron capacitados por Protección Civil en jornadas presenciales con contenidos teóricos y prácticos. La formación se centró en protocolos de evacuación, roles durante emergencias y respuesta organizada ante un evento sísmico.

La propuesta incluyó la entrega de material didáctico específico, y una evaluación de los procesos aplicados en cada institución educativa. Como resultado de esta etapa, se presentaron Planes de Evacuación Escolar, elaborados por representantes de cada establecimiento y posteriormente evaluados y aprobados por técnicos especializados. Estos planes personalizados serán puestos a prueba durante el simulacro del lunes.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación se convierte en la primera unidad de formación en gestión de emergencias de la Provincia, buscando unificar criterios y estandarizar procedimientos que luego se extenderán a todos los edificios públicos. El simulacro también tiene un fuerte enfoque en la conciencia ciudadana: busca que cada sanjuanino sepa cómo actuar ante un sismo, sin importar dónde se encuentre.

"Esta es una apuesta a la vida, a la prevención y a la preparación consciente de nuestra comunidad educativa", señalaron desde la cartera educativa.

