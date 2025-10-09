¿El viento Sur, protagonista en el finde largo en San Juan?: qué dice el pronóstico

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.

El país está a punto de entrar en un nuevo fin de semana largo y muchos aprovechan para buscar una escapadita reparadora o actividades recreativas en familia. Pero nunca está de más saber cómo va a estar el tiempo de San Juan para terminar de cerrar la planificación.

Finde largo Pista y judo, claves turísticas: Calingasta lidera las reservas mientras el Gran San Juan se prepara para recibir miles de visitantes

Mercado cambiario La cotización del dólar en San Juan, por las nubes: con un oficial a $1.490, el blue se vende a $1.520

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas acompañarán de la mejor manera desde el viernes al domingo, aunque hay que tener presente que está previsto que el sábado llegue el viento Sur en horario vespertino.

PRONOSTICO

Las ráfagas podrían alcanzar los 60 Km/h, aunque ya para la jornada dominical la tranquilidad volvería a reinar.

De lo que no hay indicio alguno es que se produzcan precipitaciones a la largo y ancho de la geografía provincial.

A