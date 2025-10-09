La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan

Octubre llega con una actualización en los montos de las multas de tránsito en San Juan. Así lo informaron desde el Juzgado de Faltas de la provincia, señalando los nuevos valores. Esto se debe a una actualización del valor de la Unidad Fija (UF) que pasará a ser desde este mes de $1.703.

Según la disposición oficial, quienes cometan una infracción por primera vez y se presenten dentro de los 30 días posteriores a la infracción podrán acceder a un descuento del 75% en el valor de la multa. Pasado ese período, el beneficio se reduce al 50% si se realiza el pago voluntario. Sin embargo, estas reducciones no aplican para infracciones graves, como alcoholemia positiva y cruce de semáforo en rojo, ni para quienes tengan antecedentes de infracciones previas. La reincidencia es penalizada con el pago total del valor de la sanción.

Si tenemos en cuenta los nuevos valores, manejar en estado de ebriedad, sin utilizar el cinturón de seguridad y carecer de seguro, que suelen ser las infracciones habituales, puede representar una multa de $1.021.800

Desde el Ministerio de Gobierno recuerdan que el cumplimiento de las normas viales es una responsabilidad compartida que contribuye a preservar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad. Estas sanciones tienen como objetivo concientizar a los conductores sobre la importancia de una conducción prudente y responsable en la vía pública.

A continuación, se detallan las principales infracciones y sus respectivos valores

Falta de licencia de conducir

Moto: 100 UF – $170.300

Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750

Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900

Conducir en estado de ebriedad

Moto: 150 UF – $255.450

Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750

Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900

Negarse al control de alcoholemia

150 UF – $255.450

Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

250 UF – $425.750

Falta de colocación del cinturón de seguridad

150 UF – $255.450

Falta o no uso del casco protector

150 UF – $255.450

Falta de seguro obligatorio

200 UF – $340.600

Falta de tarjeta de identificación del vehículo

150 UF – $255.450

Cruzar semáforo en rojo

250 UF – $425.750

Circular en contramano

250 UF – $425.750

Estacionar en doble fila

50 UF – $85.150

Conducir usando teléfono celular

50 UF – $85.150

No asir el volante con ambas manos

50 UF – $85.150

Falta de chaleco reflectante