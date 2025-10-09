jueves 9 de octubre 2025

A manejar con conciencia

La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan

Se actualizaron los valores de las multas de tránsito en San Juan, conforme la información surgida desde el Juzgado de Faltas. Los detalles de los nuevos montos.

Por Mariela Pérez
Octubre llega con una actualización en los montos de las multas de tránsito en San Juan. Así lo informaron desde el Juzgado de Faltas de la provincia, señalando los nuevos valores. Esto se debe a una actualización del valor de la Unidad Fija (UF) que pasará a ser desde este mes de $1.703.

Para tener en cuenta

Según la disposición oficial, quienes cometan una infracción por primera vez y se presenten dentro de los 30 días posteriores a la infracción podrán acceder a un descuento del 75% en el valor de la multa. Pasado ese período, el beneficio se reduce al 50% si se realiza el pago voluntario. Sin embargo, estas reducciones no aplican para infracciones graves, como alcoholemia positiva y cruce de semáforo en rojo, ni para quienes tengan antecedentes de infracciones previas. La reincidencia es penalizada con el pago total del valor de la sanción.

Si tenemos en cuenta los nuevos valores, manejar en estado de ebriedad, sin utilizar el cinturón de seguridad y carecer de seguro, que suelen ser las infracciones habituales, puede representar una multa de $1.021.800

Desde el Ministerio de Gobierno recuerdan que el cumplimiento de las normas viales es una responsabilidad compartida que contribuye a preservar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad. Estas sanciones tienen como objetivo concientizar a los conductores sobre la importancia de una conducción prudente y responsable en la vía pública.

A continuación, se detallan las principales infracciones y sus respectivos valores

Falta de licencia de conducir

  • Moto: 100 UF – $170.300
  • Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750
  • Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900

Conducir en estado de ebriedad

  • Moto: 150 UF – $255.450
  • Auto / Camioneta: 250 UF – $425.750
  • Camiones / Transporte público: 300 UF – $510.900

Negarse al control de alcoholemia

  • 150 UF – $255.450

Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

  • 250 UF – $425.750

Falta de colocación del cinturón de seguridad

  • 150 UF – $255.450

Falta o no uso del casco protector

  • 150 UF – $255.450

Falta de seguro obligatorio

  • 200 UF – $340.600

Falta de tarjeta de identificación del vehículo

  • 150 UF – $255.450

Cruzar semáforo en rojo

  • 250 UF – $425.750

Circular en contramano

  • 250 UF – $425.750

Estacionar en doble fila

  • 50 UF – $85.150

Conducir usando teléfono celular

  • 50 UF – $85.150

No asir el volante con ambas manos

  • 50 UF – $85.150

Falta de chaleco reflectante

  • 100 UF – $170.300
