Tiempo pregunta: ¿qué preferís... a tu mamá o a tu papá?

En la previa del Día de la Madre, Tiempo de San Juan salió a las calles para preguntar a los sanjuaninos: “¿Qué preferís, tu mamá o tu papá?”.

Las respuestas fueron contundentes: todos los consultados eligieron a sus madres. “Es ella la que está en todas”, dijeron muchos, destacando el rol incansable y presente de las mamás en la vida cotidiana.

Otros, por su parte, aprovecharon para mandarle un mensaje a sus padres, que no se hacen cargo de sus necesidades como hijos. Video Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué prefieren los sanjuaninos, su mamá o su papá?

