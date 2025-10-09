jueves 9 de octubre 2025

Los sanjuaninos respondieron

Tiempo pregunta: ¿qué preferís... a tu mamá o a tu papá?

En la previa del Día de la Madre, Tiempo de San Juan salió a consultarle a los sanjuaninos con cuáles de sus dos padres tienen mejor relación. Vos... ¿a quién preferís?

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-09 at 9.00.44 PM

En la previa del Día de la Madre, Tiempo de San Juan salió a las calles para preguntar a los sanjuaninos: “¿Qué preferís, tu mamá o tu papá?”.

Las respuestas fueron contundentes: todos los consultados eligieron a sus madres. “Es ella la que está en todas”, dijeron muchos, destacando el rol incansable y presente de las mamás en la vida cotidiana.

Otros, por su parte, aprovecharon para mandarle un mensaje a sus padres, que no se hacen cargo de sus necesidades como hijos.

Video

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué prefieren los sanjuaninos, su mamá o su papá?

