En San Juan repusieron más de 130 pasaportes fallados, y estiman que el número se podría elevar a 500

A principios de septiembre informaron desde RENAPER que una falla de fabricación había afectado a más de 6.000 pasaportes y solicitaron a los ciudadanos corroborar sus documentos y en caso de estar en las numeraciones donde se había detectado el problema, reemplazar el pasaporte. Ante esto, desde Registro Civil de San Juan indicaron que hasta el momento realizaron más de 130 trámites por este inconveniente.

Verónica Benedetto, directora del Registro Civil, señaló a Tiempo de San Juan que hasta el momento se realizó la reposición de 138 pasaportes . “En la franja de tiempo que maneja RENAPER tenemos un estimativo de 500 pasaportes que podrían haberse visto afectados”, indicó la funcionaria.

Esto implicaría que, del total estimado, restarían varios documentos por reponer, pero desde el Registro Civil no descartan que algunos ciudadanos que se encontraban cerca de viajes al extranjero hayan realizado sus trámites en otras provincias, como Mendoza o Buenos Aires.

En torno a las fallas, Benedetto informó que gran parte de los ciudadanos que realizaron sus reclamos habían interactuado previamente con el Chatbot que habilitó RENAPER, por lo que estaban al tanto del inconveniente. Pese a ello, la funcionaria aseguró que continúan informando a la población sobre la posibilidad de contar con un pasaporte con fallas para anticiparse y evitar que el problema se traslade al momento de viajar.

Es importante dejar en claro que en caso de tener que renovar el pasaporte por fallas en la impresión, no se debe abonar nuevamente el costo del trámite.

Cuáles son los pasaportes que reasentan fallas en la impresión

Conforme a la información del RENAPER, las libretas potencialmente afectadas son las pertenecientes a la serie AAL entre sus numeraciones AAL314778 hasta AAL346228; AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088.

Los pasaportes que están entre estas cifras, según comunicó el Gobierno nacional en su momento, “pueden verse aleatoriamente comprometidas” aunque aclaró que “este problema no se presenta en la totalidad de las impresiones”. De todas formas, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) no tiene certeza de cuáles documentos presentan las imperfecciones.

Cómo saber si tu pasaporte tiene fallas y qué hay que hacer para cambiarlo

Entre los posibles indicios de un defecto, aunque la falla principal es invisible, se incluyen desgaste irregular, manchas, tinta borrosa o páginas mal alineadas.

Además, conviene verificar que el sello holográfico y la fotografía del titular estén completos y sin alteraciones, aunque estos elementos no permiten detectar la anomalía en la tinta.

Quienes posean un pasaporte dentro de la serie afectada deben dirigirse al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en la Argentina, a cualquier delegación del Registro Civil o al consulado argentino correspondiente en el exterior.

Allí, el personal podrá determinar si el documento presenta la falla y, de ser así, se emitirá un nuevo pasaporte sin costo. Para los casos en que el viaje sea inminente, existe la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia que habilite la salida del país sin inconvenientes.

Durante el proceso de reposición, las autoridades recomiendan portar otros documentos de identidad, como el DNI o un pasaporte de otro país, para evitar contratiempos.