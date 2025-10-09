La elección de la Reina de las Personas Mayores 2025 se vivirá en el Aldo Cantoni con música en vivo

El próximo miércoles 15 de octubre, desde las 18, el Estadio Aldo Cantoni se vestirá de fiesta para la Elección de la Reina de las Personas Mayores 2025, uno de los acontecimientos más esperados del año para este grupo etario que celebra en octubre el mes de las Personas Mayores.

Como desde hace casi 20 años que se hace este evento, el protagonismo principal de la tarde-noche estará puesto en las candidatas de los 19 departamentos, quienes se presentarán ante el público y fundamentalmente frente un jurado de 21 representantes de distintos sectores, compuesto por estilistas, diseñadores, miembros de entidades solidarias, comerciales y culturales, también participantes de los talleres recreativos que dicta la Dirección de Políticas para Personas Mayores y periodistas o apoderados de medios de comunicación de la provincia.

En esta oportunidad y una vez que se conozca a las nuevas soberanas -que serán agasajadas con premios sorpresa- se les dará un agradecimiento especial a las reinas salientes del 2024, Mónica Bontempo (oriunda de Rawson) y la virreina, Nélida Correa, de 25 de Mayo y se hará un homenaje a quienes alguna vez portaron la corona como Reinas de las Personas Mayores en la provincia. En este caso, confirmaron su presencia María Rosa Páez (de Jáchal, elegida en el 2016), Encarnación Linares (de Capital, 2018), Dora Páez (de Jáchal, 2019), Mónica Corrales (de Rawson, 2023) y Mónica Bontempo (2024).

Como esta actividad está planteada como una verdadera fiesta para quienes desde la experiencia de vida dan ejemplo de continuidad y vitalidad, no faltará el espectáculo, que estará en manos de la banda Flavia Gómez & la Pedro Band y los Triunfadores Iracundos por Siempre, quienes prometen hacer bailar a todos los presentes. Además, actuarán los profesores de las distintas danzas que se trabajan en los talleres de esta dirección.

Octubre un mes para celebrar

Cada 1 de octubre el calendario marca un reconocimiento a las personas mayores como pilares de la sociedad. Justamente ese día se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, tal cual fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990. Pretende ser no sólo una fecha simbólica, sino una oportunidad para activar el respeto, la gratitud y la valoración diaria a quienes van dejando huellas a lo largo del tiempo para enriquecer a las nuevas generaciones. Además, es el momento para garantizar sus derechos, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación social.

En ese marco, la Elección de la Reina de las Personas Mayores tiene una trayectoria en la provincia con más de 20 años, que lo ha convertido en tradición. En sus comienzos, la organización de este evento estaba a cargo del Parlamento del Adulto Mayor, y desde el 2015, pasó a ser parte de las acciones encaradas desde la Dirección de Políticas para Personas Mayores.