jueves 9 de octubre 2025

Golpe de suerte

Sanjuanino afortunado ganó más de 8.5 millones de pesos gracias al Quini 6

La Caja de Acción Social informó que el sanjuanino apostador realizó la jugada en Albardón. El monto total del premio y el tiempo que tiene para retirarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
quini6.png

Nuevamente un sanjuanino forma parte de las filas de ganadores de juegos de azar nacional. En este caso se trata del Quini 6, que en esta oportunidad dejará en san juan un premio de más de 8.5 millones de pesos.

Conforme señalaron desde la Caja de Acción Social, la jugada ganadora se conoció tras el sorteo nocturno de este miércoles, donde una jugada realizada en Albardón resultó ser la afortunada en la categoría Siempre Sale, con 5 aciertos. Los números de la suerte fueron 13-17-18-25-43.

El apostador afortunado se llevará a casa un total de $8.681.551. Es importante dejar en claro que tiene tiempo hasta el 23 de octubre para reclamar el premio. Posterior a ese tiempo prescribe y no podrá reclamarlo.

image

