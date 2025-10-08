Un abuelo sanjuanino se volvió tendencia en redes sociales gracias a su reacción durante la participación de Jaime Muñoz en La Voz Argentina . En un video compartido por la usuaria de TikTok ingriidsasha, se lo ve muy serio mientras observa la decisión del conductor Nicolás Occhiato.

Orgullo local Derecho a la semifinal: Jaime Muñoz pasó y quedó a un paso de la final de La Voz Argentina

Al escuchar que Jaime avanzaba a la siguiente ronda, el abuelo no pudo contener la alegría y soltó una carcajada, acompañada de un sencillo pero emotivo: “Se lo merece”. La publicación superó los 5 mil “me gusta” y recibió cientos de comentarios, entre ellos uno del propio Jaime: “Le mando un abrazo a tu abuelo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1975968007953449005&partner=&hide_thread=false Fanático de Jaime Muñoz, un abuelo se hizo viral por el pase del sanjuanino a una nueva ronda de La Voz



Video gentileza: TikTok ingriidsasha pic.twitter.com/xOaAAaPlBE — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 8, 2025

La usuaria que subió el video comentó que su abuelo le enviaba saludos, y Jaime replicó: “Te manda otros de un sanjuanino a otro sanjuanino y tocayo de apellido”, generando una divertida conexión entre las familias.

El difícil momento de Jaime, en medio del pase a semis

Este episodio se suma a un momento cargado de emociones para la familia de Jaime. Justo el lunes en que se emitió su presentación de Recuérdame, falleció su abuelo, también llamado Jaime Muñoz. La madre del joven compartió la noticia en redes sociales, destacando la coincidencia entre la fecha y la interpretación de su hijo, que muchos interpretaron como un homenaje silencioso.

Embed - Jaime Muñoz - "Recuérdame" - Team Lali - Cuartos - La Voz Argentina 2025

Los comentarios de apoyo y condolencias no se hicieron esperar: “Nada es casual, Jaime honró a su abuelo con esta canción”, escribió uno de los seguidores.

image

A pesar de la tristeza, Jaime Muñoz brilló en la pantalla de Telefe. Su actuación, acompañada de su guitarra y una versión íntima del tema de Coco, fue elogiada por el jurado compuesto por Lali, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra, asegurándole el pase a las semifinales.