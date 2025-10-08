Acusan a Taylor Swift de plagiar una histórica canción de Luis Miguel: de cuál se trata

El lanzamiento del flamante álbum de Taylor Swift , titulado 'The Life Of a Showgirl', se consolidó como un suceso de alcance global y acaparó los principales portales de noticias a nivel internacional. Una de las pistas que componen el nuevo material discográfico de la artista, la cual lleva por nombre “Opalite”, está generando un ruido masivo en las plataformas digitales debido a su sorprendente similitud melódica con una canción de Luis Miguel. Este impensado cruce generacional ha provocado que miles de seguidores se pongan a analizar las grabaciones, algunos llamándolo una simple coincidencia, mientras que otros no dudan en catalogarlo como un verdadero y rotundo caso de “plagio”.

La megaestrella pop había generado una enorme expectativa con el estreno de su más reciente trabajo, “The Life Of a Showgirl”, el cual fue lanzado ante el mundo como un éxito rotundo. En medio de este arrollador desempeño discográfico, la canción “Opalite” es la que se ha posicionado en el centro de todas las miradas. La composición con la que se la compara es “1 + 1 = 2 enamorados”, una melodía que el ídolo mexicano hizo famosa en el año 1982. Cabe destacar que el tema hispano no posee una única versión conocida, ya que en ese mismo año fue lanzado en España por el artista Pedro Marín. A pesar de ello, fue la interpretación de "Luismi" la que terminó por acaparar las listas de radio más importantes en toda la región latinoamericana de aquel entonces.

El tenso debate en torno a esta llamativa semejanza musical se ha desarrollado principalmente en el ámbito digital, tomando particular tracción en X (ex Twitter) y en la plataforma de TikTok. Los usuarios han compartido fragmentos y videos de las dos canciones, comparándolas punto por punto, lo que ha impulsado las vistas de ambos temas a millones de reproducciones. Muchos seguidores de ambas estrellas se han mostrado sorprendidos ante la innegable cercanía auditiva entre las dos melodías, generando reacciones muy directas.

Más allá de la controversia que se ha instalado en las plataformas, los melómanos que se han dedicado a analizar a fondo las dos obras musicales coinciden de manera general en los puntos clave de la similitud en el sonido. No obstante, existe un aspecto fundamental donde las obras se diferencian claramente, y ese es el componente narrativo. Se sabe que la lírica del sencillo “Opalite” se enfoca en explicar un camino hacia el amor duradero tras un desamor, un tema que resuena con su historial de relaciones de alto perfil.

A pesar de que las graves acusaciones de “plagio” se mantienen confinadas al intenso debate suscitado en el universo de las redes sociales, el efecto colateral de esta situación ha sido completamente inesperado y positivo para el ídolo latinoamericano. La polémica ha provocado el resurgimiento de este clásico olvidado de 1982, devolviéndolo a la atención mediática. Gracias a que los clips comparativos en TikTok están alcanzando millones de visualizaciones, esta joya del álbum debut de Luis Miguel está obteniendo una nueva oportunidad de brillo en la escena global.

