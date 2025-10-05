domingo 5 de octubre 2025

Fe

Daniela Celis peregrinó a Luján por Thiago Medina

La expareja agradeció la recuperación que tuvo el Gran Hermano tras el brutal accidente vial que protagonizó y en la estuvo al borde de la muerte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En los últimos días, Thiago despertó del coma y se recupera favorablemente. Ante esta noticia, Daniela Celis peregrinó a Luján y agradeció la mejoría de su expareja, con la cual tiene dos hijos muy chicos.

Daniela Celis en Luján por Thiago Medina

La influencer contó que la decisión de hacer la peregrinación surgió después de atravesar semanas difíciles junto al papá de sus gemelas, quien enfrentó complicaciones de salud tras el accidente. “Te rezo, te hablo, le imploro a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas”, expresó Daniela en sus historias de Instagram.

La joven partió desde la localidad de Moreno y recorrió varios kilómetros a pie hasta llegar a la Basílica de Luján, uno de los destinos de fe más importantes del país. Durante el trayecto, Daniela se mostró emocionada y agradecida por el apoyo recibido: “Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día, cada parte médico”.

“Se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos”, escribió la ex Gran Hermano junto al posteo.

Fuente: Ciudad

