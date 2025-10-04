Yanina Latorre sin filtro contra More Rial tras quedar detenida: "Ella no me..."

Yanina Latorre , la picante periodista de chimentos dio declaraciones impactantes contra More Rial. No se guardó nada contra la hija del reconocido Jorge Rial y le dijo de todo.

En El Observador 107.9 , la conductora fue categórica al dar su opinión sobre la situación judicial de la joven : “ Ella no me causa empatía porque es chorra, provocadora y agresiva ”, lanzó, desatando una verdadera polémica.

La también panelista de LAM explicó que su mirada no tiene que ver con prejuicios, sino con la conducta que Morena mostró en los últimos años. “No me conmueve, no me moviliza. Hay gente que te da ternura, pero ella no: siempre la veo en actitud de pelea, de provocar, de victimizarse. Y así es difícil que la gente se ponga de tu lado”, agregó.

El comentario encendió el debate en la mesa, pero Yanina se mantuvo firme en su postura y remarcó que Morena “elije exponerse de esa manera” y que por eso “no puede esperar comprensión cada vez que se mete en un escándalo”.

Fuente: Ciudad