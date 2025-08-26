martes 26 de agosto 2025

VIva el amor

Taylor Swift, ante un paso muy importante en su vida: se casa con Travis Kelce

La cantante pop confirmó en sus redes sociales que el jugador de fútbol americano le pidió casamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes pasado el mediodía, Taylor Swift confirmó en sus redes sociales que se casa con su novio, Travis Kelce. En un tierno posteo que hizo junto a su pareja, la cantante mostró cómo fue la pedida de mano.

Embed - Taylor Swift on Instagram: "Your English teacher and your gym teacher are getting married "
View this post on Instagram

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Mientras los fanáticos todavía procesaban el anuncio de The Life Of A Showgirl, el álbum número 12 de la cantante que saldrá el 3 de octubre, este martes 26 de agosto recibieron una noticia que los dejó literalmente sin palabras: el compromiso de la cantante y el deportista. El posteo que hicieron en Instagram incluyó imágenes de la propuesta de casamiento. Se pudo ver a Kelce de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas.

Sus expresiones de amor y felicidad lo dijeron todo. Posaron abrazados, con amplias sonrisas, y mostraron la lujosa joya que ahora Swift lleva en el dedo anular de la mano izquierda: una banda dorada con un imponente diamante en el centro. En cuanto a la vestimenta que lucieron para una ocasión que recordarán para siempre, curiosamente ambos eligieron los mismos colores. Mientras el deportista lució una chomba negra con pantalones blancos y mocasines negros, la cantante lució un vestido midi color blanco con rayas negras, sandalias marrones y su clásico labial rojo.

Como todo lo vinculado a la cantante, ningún detalle estuvo librado al asar. Musicalizaron la publicación con “So High School”, canción incluida dentro del album The Tortured Poets Department, en la que Swift describe su relación con Kelce. “Me siento como un estudiante de secundaria cada vez que te miro / Quiero encontrarte entre la multitud solo para esconderme de ti”, rezan los primeros versos. “Y en un abrir y cerrar de ojos / Me hundo, nuestros dedos entrelazados / Mejillas rosadas bajo las luces parpadeantes / Cuéntame sobre la primera vez que me viste / Beberé lo que pienses, y estoy drogada / De fumar tus chistes toda la maldita noche / Al borde de una arruga en el tiempo / Tengo amargos dieciséis años de repente”.

En menos de una hora el posteo tuvo más de dos millones de “Me Gusta”. Aunque se desactivaron los comentarios, los fanáticos encontrarlos formas de expresar su felicidad ante la noticia a través de sus redes sociales.

FUENTE: La Nación

