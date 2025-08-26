Claudia Villafañe protagonizó un siniestro vial y sufrió un golpe en la cabeza: cómo se encuentra

Claudia Villafañe sufrió cerca del mediodía de este martes un accidente de tránsito en Avenida Cantilo, a la altura del Puente Labruna. Inicialmente, se solicitó con urgencia el servicio del SAME aéreo, el cual se encontraba en camino hacia la zona mencionada.

Según información brindada por el periodista Fede Flowers a través de sus redes sociales, tras ser evaluada en el lugar por los profesionales médicos, se le diagnosticó un trauma leve de cráneo con una herida cortante. Pese a las recomendaciones, Villafañe se negó al traslado tanto por ambulancia terrestre como por el helicóptero del SAME. Finalmente, decidió retirarse del lugar del incidente por sus propios medios.