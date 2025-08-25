lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Dolor por la muerte de la actriz española Verónica Echegui a sus 42 años

La protagonista de Yo soy la Juani falleció en Madrid tras una enfermedad que atravesó en silencio. Fue nominada en cuatro ocasiones a los Premios Goya y en 2022 ganó como directora con Tótem Loba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-25 at 5.23.48 PM

La actriz española Verónica Echegui, una de las intérpretes más versátiles de su generación y recordada por su papel en Yo soy la Juani, murió este domingo 24 de agosto de 2025 en Madrid a los 42 años, tras enfrentar en silencio una enfermedad oncológica.

Lee además
conmocion en caucete por la muerte de un hombre de 38 anos
Tristeza

Conmoción en Caucete por la muerte de un hombre de 38 años
Foto: El Tribuno.
Orán

Conmoción en Salta por la muerte de dos policías: las teorías tras la investigación

La noticia se conoció este lunes a través de la Unión de Actores y Actrices, que confirmó el deceso y detalló que la artista estaba internada desde finales de julio en el Hospital 12 de Octubre. Solo su círculo más íntimo sabía que atravesaba problemas de salud, lo que provocó gran conmoción en el mundo cultural.

Nacida en la capital española en 1983, Echegui alcanzó notoriedad con la película de Bigas Luna en 2006, que le valió una nominación al Goya como actriz revelación. A lo largo de su trayectoria fue candidata en cuatro ocasiones a los premios de la Academia de Cine española y en 2022 se alzó con un Goya al mejor cortometraje de ficción como directora de Tótem Loba.

Su filmografía incluye títulos como El patio de mi cárcel, Katmandú, un espejo en el cielo, Seis puntos sobre Emma, Me estás matando, Susana y The Cold Light of Day. También trabajó en televisión, donde dejó huella en series como Fortitude, Intimidad y la reciente comedia romántica A muerte, estrenada este año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su pesar: “Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven”. También figuras como Antonio Banderas y el Festival de Málaga la despidieron con mensajes de admiración y dolor.

Los restos de la actriz son velados en el Tanatorio de La Paz, en Alcobendas, donde familiares, amigos y colegas se acercan para despedirla.

Temas
Seguí leyendo

La soledad acorta la vida: por qué las residencias pueden ser un salvavidas para las personas mayores

Un histórico de El Marginal, durísimo con la nueva serie de Netflix, "En el Barro": "No me gustó"

En medio de la polémica, Gimena Accardi viene a San Juan con Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia con Nico Vázquez

Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole con una romántica foto en sus redes

Una obra íntima y conmovedora desembarcará en el Teatro del Bicentenario

'Joseo' vuelve recargado y con un gol de media cancha: la visita de Midel

Tras separarse de Nico Vázquez, Gimena Accardi estuvo con el tercero en discordia en Bahía Blanca

Martín Krywo, los boleros y el juego de crear sobre el escenario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lamine yamal blanqueo su relacion con nicki nicole con una romantica foto en sus redes
Enamorados

Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole con una romántica foto en sus redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel
Le quemó hasta su ropa

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel

Te Puede Interesar

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé
Giro inesperado

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
El folklore, de luto

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos

Los créditos que da la Caja de Acción Social son el Personal de hasta $ 1.200.000; el Asistencial de hasta $800.000; el de Remodelación de Vivienda de hasta $2.300.000 y el de Rodados de hasta $1.400.000.
Ayuda estatal

La Caja de Acción Social de San Juan presta al mes unos $1.000 millones a unas 830 familias

El árbitro agredido rompió el silencio: La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia
Violencia

El árbitro agredido rompió el silencio: "La Liga tiene que tener mano dura, esto va a seguir pasando y puede ocurrir una tragedia"

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal
Lo que se sabe

A la espera de una definición nacional, hay incertidumbre por el futuro del Radiotelescopio chino con sede en Barreal