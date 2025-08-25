En medio de la polémica, Gimena Accardi viene a San Juan con Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia con Nico Vázquez

Gimena Accardi desembarcará en San Juan para subirse al escenario del Teatro Sarmiento el próximo 31 de agosto , y lo hará acompañada por Andrés Gil , en medio de rumores que la vinculan con el actor como supuesto tercero en discordia en su relación con Nico Vázquez .

"En otras palabras" En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan

La reconocida actriz presentará la obra “En otras palabras” , una historia profundamente conmovedora que relata el vínculo de amor entre Juana (Accardi) y Abel (Gil). La pieza narra cómo, tras años de plenitud y felicidad, la pareja enfrenta el mayor desafío de sus vidas: un diagnóstico prematuro de Alzheimer.

Con sensibilidad y emoción, la obra propone un viaje que trasciende el tiempo y la memoria, mostrando cómo el amor incondicional puede sostener a dos personas aún en los momentos más difíciles.

Andrés Gil rompió el silencio tras ser señalado como el amante de Gimena Accardi

El 19 de agosto, Andrés Gil rompió el silencio en Instagram, tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi.

El 18 de agosto contaron en LAM que la actriz le fue infiel a Nicolás Vázquez. Al día siguiente, Gimena lo admitió.

“Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor en su red.

Y siguió en el mismo tono: “Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento”.

“Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, finalizó Andrés, quien por primera vez se expresó sobre el tema a un mes y medio de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

En ese momento, 8 de julio, Gil ya había sido vinculado amorosamente con la actriz.