domingo 24 de agosto 2025

Una obra íntima y conmovedora desembarcará en el Teatro del Bicentenario

El elenco sanjuanino Abisma Teatro presentará “Abrazadas al abismo” en la Sala Auditórium el jueves 28 de agosto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El próximo jueves, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario presentará una obra íntima, potente y conmovedora, que invitará al público a emocionarse y reconocerse. Se trata de “Abrazadas en el abismo” una propuesta escénica surgió en 2022 como resultado de un proceso creativo impulsado en el taller de teatro dirigido por Marcelo Olivero, en el Espacio Franklin Teatro de Arte, y hoy se presenta en una nueva dimensión escénica en el polo cultural.

Con actuaciones de Guadalupe Herrera, Rocío Pérez Battias, Gema Vera, Soledad Martinasso y Mifi Segovia, la puesta enfrentará al público ante un universo de intimidades al límite. Así, cinco personajes transitarán por distintos sentimientos como el amor y el temor, dando lugar a un relato escénico que indagará en vínculos madre-hija, en las crisis del trabajo actoral, en las relaciones afectivas marcadas por la imposibilidad de separarse, y en la intimidad de un grupo teatral que intenta llevar una obra a escena.

"Abrazadas al abismo" es apta para mayores de 13 años y se presentará a las 21. La entrada general tiene un valor de $10.000, y puede adquirirse en boletería del teatro lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20; sábados de 09:30 a 14 o a través de TuEntrada.com

Dejá tu comentario

