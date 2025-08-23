sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión tomada

No más descendientes: La China Suárez y Mauro Icardi no quieren tener hijos

Antes los rumores de que la actriz y modelo estaba embarazada, alguien de su entorno íntimo confirmó que tomaron esta decisión.

Por Gabriel Agüero
Mauro Icardi y China Suárez, en su intimidad.

Mauro Icardi y China Suárez, en su intimidad.

En las últimas semanas se acrecentó, y mucho, el rumor que la China Suárez estaba embarazada de Mauro Icardi. Los días corrieron y nadie lo desmentía, pero alguien del circulo de la pareja salió a hablar y confirmó que la pareja no está con esos planes.

Lee además
Wanda Nara aseguró que la China Suárez está embarazada. video
Bombazo

Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada: "Me llamó Mauro Icardi y me lo dijo"
regreso sonado de mauro icardi en el futbol turco: uso la cinta de capitan con el nombre de sus hijas y el de la china suarez
Hizo un gol

Regreso soñado de Mauro Icardi en el fútbol turco: usó la cinta de capitán con el nombre de sus hijas y el de la China Suárez

Fue la China Suárez quién habló con el periodista y dio a conocer los porqués de esta decisión en conjunto.

image
Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a encontrarse en Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a encontrarse en Turquía.

Qué dijo la China Suárez

“Hablé con María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo ‘No estoy embarazada. Estamos en el mejor momento’", dijo el periodista y luego agregó: “¿Por qué no quieren tener hijos? Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera".

Está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo futbolístico. Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar”, cerró el panelista sobre la pareja.

Temas
Seguí leyendo

Evangelina Anderson rompió el silencio y dio detalles de la infidelidad de Martín Demichelis

"Haz que regrese", la retorcida película de terror que sacó a varios de las salas de cine, ya está disponible

El Teatro del Bicentenario oscilará entre la realidad y la ficción que habita en 'El Brote'

La infidelidad de Gime Accardi trajo consecuencias con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que se convirtieron en padres mediante adopción

¿Justo ahora? Dos sanjuaninos de La Voz andan "extrañando el Zonda", tras la lluvia en Buenos Aires

Wanda Nara contó que Mauro Icardi la llamó para darle "La noticia que todos se imaginan"

La fuerte interna en Telefe que podría terminar con la renuncia de "históricos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Martín Demichelis y Evangelina Anderson.
Declaraciones

Evangelina Anderson rompió el silencio y dio detalles de la infidelidad de Martín Demichelis

Por Gabriel Agüero

Las Más Leídas

Entre rejas. Ariel Omar Pérez se encuentra actualmente en el penal de Chimbas.
Opinión

Macho hasta la muerte: el femicida sanjuanino que volvería a asesinar 50.000 veces más

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General
Histórico concurso

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Los tres condenados: Ledesma, Riveros y Espinoza
Ataque mafioso

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio

Te Puede Interesar

Las ruinas, entre montañas y el embalse. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los restos de una estación en medio del encanto ullunero

Por David Cortez Vega
La Casa Natal de Sarmiento permanecerá cerrada por dos días: los motivos
Para tener en cuenta

La Casa Natal de Sarmiento permanecerá cerrada por dos días: los motivos

¿Te falta el televisor? Dos delincuentes robaron y abandonaron el aparato en el fondo de una casa en Caucete
Extraño

¿Te falta el televisor? Dos delincuentes robaron y abandonaron el aparato en el fondo de una casa en Caucete

Nuevo Horizonte, el grupo sanjuanino que asumió la compleja tarea de acercar la poesía a las familias de Rivadavia
Interesante iniciativa

"Nuevo Horizonte", el grupo sanjuanino que asumió la compleja tarea de acercar la poesía a las familias de Rivadavia

Una petrolera ofrece descuentos de hasta 9% en combustible a quienes carguen de noche
Ideal para aprovechar

Una petrolera ofrece descuentos de hasta 9% en combustible a quienes carguen de noche