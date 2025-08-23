No más descendientes: La China Suárez y Mauro Icardi no quieren tener hijos

En las últimas semanas se acrecentó, y mucho, el rumor que la China Suárez estaba embarazada de Mauro Icardi. Los días corrieron y nadie lo desmentía, pero alguien del circulo de la pareja salió a hablar y confirmó que la pareja no está con esos planes.

Fue la China Suárez quién habló con el periodista y dio a conocer los porqués de esta decisión en conjunto.

image Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a encontrarse en Turquía.

Qué dijo la China Suárez

“Hablé con María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo ‘No estoy embarazada. Estamos en el mejor momento’", dijo el periodista y luego agregó: “¿Por qué no quieren tener hijos? Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera".

“Está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo futbolístico. Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar”, cerró el panelista sobre la pareja.